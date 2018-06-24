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Restoran çalışanı evinde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat içesinde bir restoran çalışanı evinde ölü bulundu.

Restoran çalışanı evinde ölü bulundu

24 Haziran 2018 16:01

Edinilen bilgiye göre, Side Mahallesi'nde ikamet eden ve bir restoranda çalışan Ahmet Çelikbilek'ten (53) haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde Çelikbilek'i hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Çelikbilek’in öldüğünü belirledi. Side Jandarma Karakolu ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze önce hastane morguna, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından da Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Side’de bir pidecide çalıştığı bildirilen Çelikbilek’in eşi ve çocuklarının Adana’da olduğu, evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Çelikbilek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.  

Arif Kaplan
 

Etiketler: Ahmet Çelikbilek, restoran çalışanı, side

 

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