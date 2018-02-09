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Reyhanlı'daki bombalı saldırıda flaş gelişme!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili 33 kişinin yargılandığı dava 23 Şubat'a ertelendi.

Reyhanlıdaki bombalı saldırıda flaş gelişme!

09 Şubat 2018 14:29
 

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