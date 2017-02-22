Reyting sonuçlarına göre ilk sırada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz var. Zirvede yerini koruyan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı Anne dizisi takip ediyor. 3.sırada ise Survivor bulunuyor. Diziler ve Survivor arasındaki yarış nasıl sonuçlanacak? Sizler için TOTAL ve AB reyting sonuçlarını derledik. TOTAL’de 4.sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5.sırada ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özet yer alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz AB reyting sonuçlarında da zirvedeki yerini koruyor. Fenomen diziyi Survivor, Anne, Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özet takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.

REYTİNG ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Reyting oranları belirlenen deneklerin televizyonlarına bağlanan peoplemeter adı verilen cihazlar aracılığı ile belirlenir. Bu cihazlar deneğin saat kaçta hangi kanalı izlediğini ne kadar süre ile izlediğini ortaya koyar ve tüm televizyonlara ve programlara bir yüzde ve puan verir. Buna göre bir sıralama yapılır. Total adı verilen puantaj ve sıralamada tüm deneklerin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulurken AB adı verilen sıralamada ise gelir seviyesi ve eğitim seviyesi diğer deneklere nazaran daha yüksek olan grubun sıralamasıdır.Reyting denekleri nasıl seçiliyor Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.