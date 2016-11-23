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Rıdvan Dilmen: 2019'da TFF Başkanlığına aday olacağım

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da katıldığı televizyon programında, "2019 seçimlerinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına aday olacağım." dedi.

Rıdvan Dilmen: 2019da TFF Başkanlığına aday olacağım

23 Kasım 2016 00:45

Spor yazarı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da Levent Özçelik'in sunduğu Futbolun Zirvesi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, gelecek planları hakkında konuşurken, futbol federasyonu başkanı olmak istediğini de açıkladı.

İşte Rıdvan Dilmen'in çok konuşulacak açıklamaları...

"ADAYLIĞIMI KOYACAĞIM"

''Federasyon başkanlığı ile ilgili de keşke aramızdan birisi olsa 2019 seçimlerinde sağlığım yeterli olursa evet Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı –hayatımda ilk defa söylüyorum- olmak isterim. Yıldırım Bey'in başkanlık süreci bittiği zaman, konjonktür doğruysa, Allah sağlık verdiyse… Belki düşünürüm. Yakışır mı? Bana da yakışır federasyon başkanlığı… Milli Takım Koordinatörlüğü. O da yakışır...''

Etiketler: rıdvan dilmen


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