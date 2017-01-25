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Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Boz'dan 'evet' kampanyası

Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlattı. Kampanyaya futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek verdi. Daha sonra ise Abdülkadir Karagöz ve Ersin Düzen'den destek videoları geldi.

Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Bozdan evet kampanyası

25 Ocak 2017 09:54
Rıdvan Dilmen, Arda Turan ve Murat Boz'dan 'evet' kampanyası - Tıkla İzle

Rıdvan Dilmen referandum için sosyal medyadan bir video yayınlayarak 'evet' kampanyası başlatmasının ardından ünlü futbolcular Arda Turan ve Burak Yılmaz ile şarkıcı Murat Boz destek verdi.

Paylaşıtığı videoda Rıdvan Dilmen: "Vatanımız, ülkemiz çok zorlu bir süreçten geçiyor, adeta bir İstiklal Savaşı. Güçlü bir Türkiye istiyoruz. Güçlü bir Türkiye için evet ben de varım" dedi.

Dilmen videonun devamında kariyerini Barcelona'da sürdüren futbolcu Arda Turan'dan destek istedi, "Sevgili Arda sen de var mısın" diye sordu.

Arda ise çektiği videoda "Rıdvan hocam çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Burak Yılmaz sen de var mısın kardeşim?" diyerek Burak Yılmaz'a da kampanyaya dahil olma çağrısında bulundu.

Çin'in Beijing Guoan takımının formasını giyen Burak Yılmaz bu çağrıyı "Arda kardeşim çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Murat Boz kardeşim sen de var mısın?" videosuyla yanıtladı. 

Şarkıcı Murat Boz ise "Burak selam, çağrını aldım. Güçlü bir Türkiye için ben de varım. Abdülkadir sen de var mısın?" videosunu paylaşarak, arkadaşına çağrı yaptı.

Öte yandan video sosyal medyadaki "evet" kampanyası çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Etiketler: Arda Turan, evet kampanyası, murat boz, rıdvan dilmen


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