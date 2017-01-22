NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısında değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları;

"BAŞAKŞEHİR LİDER GİBİ DEĞİL"

"25 -26 maçtır yenilmeyen bir takıma karşı oynuyorsunuz. Fenerbahçe iyi oynuyor. Başakşehir savunma anlamında iyi ama hücum olarak beklentinin altında kaldı. Lider takım gibi oynamıyor. Fenerbahçe'de Hasan Ali ve Şener çok iyi oynuyorlar."

"SALİH GENÇ AMA ORTADA YOK"

"Salih genç oyuncu olmasına rağmen pek gözükmüyor çok kuvvetli değil ve uzun zamandır oynamıyor. Maç için en büyük eksilik kart olabilir bir anda 9 kişi kalabilirsiniz."