Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup ederek eline geçen fırsatı kaçırmadı. Zorlu deplasmandan 3 puan çıkartan sarı-kırmızılılar Fenerbahçe’nin 1 puan önüne geçerek 3. sıraya yükseldi. Galatasaray, lider Başakşehir ile puan farkını 5’e, Beşiktaş ile de 3’e indirdi.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Oynadığımız 4 maçlık periyot vardı, 3’ünü kaybetmiştik, geri dönüşümüz önemliydi. Bursa ile startı verdik. Bugün de çok önemli bir 3 puan aldık. Oynadığımız oyundan memnun olduğumu söyleyemem ama skor anlamında memnunum” diye konuştu.

Oyuncu değişiklikleri hakkında konuştu

Yapılan değişikliklerin geç olmasının nedeninin sorulması üzerine, mücadele gücü çok yüksek bir karşılaşma olduğuna dikkat çeken Riekerink, “Takımım da bunu gösterdi. Bir duvar düşünün, bazen o duvardan bir tuğla almanız o duvarı bozabilir. Performans anlamında düşük oyuncular olsa da, o değişikliği iyi yapmanız gerekli. Beklememizin sebebi buydu” şeklinde konuştu.

“Altın değerinde bir 3 puan”

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin’in “Şampiyonluk için bu oyun yeterli değil” açıklamasının sorulması üzerine ise deneyimli teknik adam, “Başkalarının söylediği yorum üzerine benim bir şey söylemem doğru olmaz. 3 puan adına çok mutluyum ama oynadığımız oyundan memnun değilim. Böyle bir oyun ve altın değerinde bir 3 puan var” dedi.

“Benden özür dilemelerini beklemiyorum”

"Oyuncularınız sizden performansları ile ilgili özür diliyor mu?” tarzı bir soru üzerine ise Hollandalı çalıştırıcı, “Futbol dünyasında 1 maç oynarsınız, bir gün sonra o maçın değerlendirmesini yaparsınız. Ben oyuncularımdan benden özür dilemesini beklemiyorum, yarın zaten maç değerlendirmesi yapacağız” açıklamasında bulundu.

“3 maçtan maksimum puanla dönmek istiyoruz”

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, "Bugünkü maç önemliydi. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra biraz daha sabırlı olabilirdik, daha fazla top tutabilirdik. Artık rakiplerimize daha yakınız. Önümüzde 3 maç daha var. 2’si kendi evimizde 1 maçta da Osmanlı deplasmanında gideceğiz. Bu 3 maçtan maksimum puanla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Değiştirmemiz gereken şeyler var”

Hollandalı çalıştırıcı, “İlk geldiğiniz zamandan daha agresif görünüyorsunuz” yorumu üzerine ise, “Ben değil de biraz sorular değişti. İlk geldiğimde daha kibar sorular vardı. Ben yine bir centilmen olabilirim yani sorun yok. Herhangi bir baskı hissetmiyorum. Galatasaray teknik direktörüyseniz hedefiniz şampiyonluktur. Baskı yok. Beni en çok endişelendiren takımın gelişim süreci. Birçok şeyde geliştik, bugün belki gösteremedik ama takımın daha iyi gittiğini söyleyebilirim. Tabii ki değişmesi gereken şeyler var, bunları oturup konuşuruz, bir sonraki maçta değiştiririz” dedi.

Kaan Ülker