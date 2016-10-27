Sarı-kırmızılı takımın Adanaspor ile oynayacağı maç öncesi Hollandalı çalıştırıcı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Jan Olde Riekerink, “Şu zamana kadar 5 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldık ve son maçımızı Trabzonspor’a karşı kaybettik. Tabi ki yenilgiler olabilir, uzun maraton. Bunu da takıma belirttim ama önemli olan sizin kazanma arzunuz. Sahada sergilediğiniz o hırs ve tutkunuz. Ben bu konularda takımı suçlayamam. Son dakikaya kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı sahada ancak sonuç olmadı ve Trabzonspor’a mağlup olduk. Ligin yeni ekibi Adanaspor’a karşı oynayacağız bu hafta ve bizim oraya gitme hedefimiz kesinlikle galibiyet” açıklamasını yaptı.

“Bireysel yetenekler de ön plana çıkıyor”

Sneijder, Podolski, Bruma ve Selçuk gibi takımdaki yıldızların top ayağındayken etkili oynadığı ve takıma da olumlu yansıdığıyla alakalı gelen bir soru üzerine Hollandalı çalıştırıcı, “Çok doğru soru. Baktığımızda takımımızın kalite anlamında yüksek seviyede oyunu ve oyuncuları var. Birçok oyuncumuz var aslında saydıklarınızın da dışında. Ama şu zamana kadar iyi iş çıkardık. Önemli olan takım dengesi. Bireysel yetenekler ile takım oyununu iyi ayarlamak lazım. Bireysel yeteneklerin öne çıkması takım oyunuyla alakalı. O yıldız oyuncular da takımın oyuncuları. Tabi ki seçim daha da zorlaşıyor performanslar yükseldikçe. Sakatlıktan dönen oyuncularımız var. Bütün oyuncular şu an fit durumda. Herkes takım için elinden geleni yapıyor. Bununla birlikte bireysel yetenekler de ön plana çıkıyor” diye konuştu.

Kolbein’in sakatlığı

Kolbein’in sakatlığı ile alakalı bilgi veren Riekerin, “Tabi ki ilk başta bu durumdan üzgün olan kendisi. Kolay durum değil. Yeni takıma, yeni kulübe geliyor ancak sakatlıktan dolayı bu da onu üzdü. Biz de üzüldük. En iyi şekilde geri dönüş sürecinde elinden geleni yapıyor. Farklı tedaviler denendi. Ama şu an son durum gözüken 1 hafta sonra saha çalışmalarına başlayacağı yönünde” şeklinde konuştu.

Transfer konusu

"Transfer ile alakalı yöneticilerle, başkanla ve scout ile fikir alışverişi yapıyoruz" diyen Hollandalı teknik adam, "Hangi pozisyona ihtiyaç var diye. Varsa araştırma yapıp erken hamle yapabilmek için bu çalışmalar konuşuluyor. Ama diğer taraftan hem Chedjou hem de Sneijder’e teklif geldiğiyle alakalı bana bir bilgi veya bize bir teklif gelmedi. Bununla alakalı bilgimiz yok” açıklamasını yaptı.

“Savaş oynamak için devam edecek”

Defansta sakatlıktan dönen Serdar Aziz’in performansı sorulan Hollandalı çalıştırıcı, şöyle konuştu:

“Serdar’ın kupa maçı performansı memnun edici. İlk 20 dakika bile ne kadar istekli olduğunu ve defansif kabiliyetinin ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. O pozisyon için her pozisyonda olduğu gibi inanılmaz bir mücadele var. Chedjou, Hakan, Semih, Serdar ve Salih gibi. Geçen hafta Hakan yoktu Semih oynadı. Orada her hafta o savaş oynamak için devam edecek. Serdar’ın da üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığını söylemek gerek” dedi.

Riekerink’ten forvetlere vur emri

Takımın genel performansı hakkında da konuşan Jan Olde Riekerink, “Tabi oynadığımız maçlarda herkesin en üst seviye performans göstermesini bekleyemezsiniz. Oyuncuların performans açısından iniş-çıkışı olur. Diğer taraftan da bu zamana kadar oynadığımız maçları analiz ettiğimizde dominant olan bir Galatasaray vardı sahada. Takım sistemi zaten bu. Takım arkadaşlarımız da bunun en iyi cevabını veriyor sahada. Bitirici konularda daha efektif olabiliriz. Daha erken sonuca gidebiliriz. Artılarımızı, eksilerimizi biz konuşuyoruz oyuncularımızla. Geliştirmemiz gerekenleri de konuşuyoruz. Dominant olduğumuz maçlarda son bölgede bitiricilik konusunda efektif olabiliriz” şeklinde konuştu.

Orta saha, Podolski ve Sneijder değerlendirmesi

Sneijder ve Podolski’den çok memnun olduğunu ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, “Onları sahaya sürmemdeki en büyük amaç onların bireysel kalitelerini göstermeli; bu da ofansif anlamda. Wesley’in pozisyon alması bizim için çok önemli. Çok çalışan birinden bile daha önemli onun pozisyon alması. Maçın skoruna etki edebilecek bir oyuncu. Bence onlar hakkında konuşuyorsak bunları doğru yapıyorlar mı diye konuşmak gerek. Ki yapıyor. Lukas 18 etrafında topla buluşunca ne kadar tehlikeli olduğunu gördük. İkisinin de performansından memnun olduğumu söyleyebilirim. Orta sahada toplu oyunu da oynamayı seven bir takımız. Sadece ileriye değil defansif olarak da Tolga ve Selçuk iyi oynayan oyuncular. Nigel ve Hamit de var elimizde kaliteli oyuncularımızdan” dedi.

“Başakşehir tebriği hak ediyor”

“Türkiye Ligi mücadele gücü yüksek bir lig” diyen Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, “Alınan sonuçlara göre böyle. Geçen hafta sonuçlara baktığımızda maksimum bir fark var. Bu ligdeki mücadele seviyesi yüksek. Takımlar olgun bir şekilde defansif görevlerini yerine getiriyor. Genç futbolcular için de önemli bir lig. Sinan veya Bruma gibi oyuncular için de burada oynamak çok olumlu. Burada galip gelmek kolay değil bu da skorlara yansıyor. Dominantız, iyi oynuyoruz ama son bölümde 3. bölgede her zaman şanslı olamayabiliroyrsunuz. Bu da rakiple alakalı. Kupa maçlarında da mesela sadece bizim aldığımız net skor var. Rize de net kazandı. İlginç ve çok yakın skorlar çıktı orada da. Ligdeki yarış durumunda ise bence bu konuda Başakşehir tebriği hak ediyor. Bu zamana kadar çok iyi iş çıkardılar. Beşiktaş da yukarıda. Fenerbahçe tekrardan bir geri dönüş yapacak. İyi sonuçlar alacaklar. Beşiktaş iyi sonuçlar almaya devam edecek ve bu yarış sonuna kadar devam edecektir” dedi.

“Takımımdan memnunum”

Her hocanın kendine göre oyun sistemi olduğunu sözlerine ekleyen Riekerink, “O yüzden Galatasaray’ın hocası olarak başka oyun sistemleri hakkında bir şey demem doğru olmaz. Kendi sahamızda oynadığımız zaman topa sahip olan bir takım var sahada. Baskı sadece önde basarak yapılır diye anlaşılıyor ama oynadığımız sürece rakip takımlar geriliyor. Bu da çok önemli. Ofansif futbolu seviyorum ve kendi takımıma bunu uygulatıyorum. Ancak ben Galatassaray’ım ve rakibin bize farklı defansif sistemde oynayacaklarını biliyorum. Geçişlerimizin ne kadar hızlı olduğu ve takım oyununu nasıl oynadığımız önemli. Ki ben takımımdan genel performans olarak mutluyum” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu