Rihanna, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la görüşüyor

Pazartesi günü gerçekleşen U2 grubunun solisti ve "ONE" vakfının kurucusu Bono’nun Elysee ziyaretinin ardından Rihanna da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee'de görüşüyor. Daha önce Twitter'dan elçisi olduğu yardım kuruluşu için ülke liderlerinden maddi destek talep eden Rihanna, talebini bir de sözlü olarak aktarmak üzere Fransız Cumhurbaşkanı ile görüşüyor. First Lady Brigitte Macron tarafından karşılanan Rihanna'nın gri-siyah tonlarında kombini, büyük beden ceketi ve çantası da sosyal medyada konu oldu. Kullanıcılar Rihanna'ya "babasının ceketini giymiş" yorumu yaptı.

Öte yandan Rihanna Harvard Üniversitesi tarafından 2016 yılının " Yılın En Yardımsever İnsanı" seçilmişti.

Özlem Kaplan



