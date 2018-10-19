"Risk grubundaki hastalar grip aşısını ihmal etmemeli"

Grip aşısını önemsediklerini ve bunun yanı sıra risk taşıyan grubun daha da üzerine düşülmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Filiz Albayrak, “5 yaş altı çocuklar, hasta çocuklar, yetişkinlikte bağışıklık sistemi zayıflamış olan insanlar, 65 yaş üstü olanlar ve kronik hastaların grip aşısını olmasını kesinlikle istiyoruz” dedi.

“Grip aşısı ile hastalıkların önüne geçilebilir”

Dünyada pek çok insanın gripten dolayı hayatını kaybettiğini, grip aşısı ile hastalıkların önüne geçilebileceğini, dolayısıyla grip aşısını çok önemsediklerini söyleyen Albayrak, “Bu aylarda ve Kasım ayının ortalarına kadar grip aşısını öneriyorum. 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara, bağışıklık sistemi zayıflamış olanlara ve kanser hastaları gibi rahatsızlığı olanlara özellikle yatırmasını istiyoruz” dedi.

Gebelerde ve bebeklerde grip aşısı

Gebelerde durumun daha farklı olduğunu, vücut direncinin daha düşük olduğundan direnci arttıracak şekilde beslenmelerini tavsiye diyen Albayrak, “Grip salgınının olabileceği şu dönemlerde biraz daha izole olmalarını, mikrobun bulunduğu yerlerde bulunmamalarını istiyoruz. Bazı grup gebeler başka hastalıklar açısından da risk altındaysa jinekologlarıyla görüşüp ondan sonra aşıya karar vermelerini öneririm. Bebeklerde ise aşılamaya bebek doğduğunda başlıyoruz. Bebekler doğar doğmaz Hepatit B aşılarını yapıyoruz. Çünkü aşı olmazsa ağır karaciğer hastalıklarına yol açabilir. Aşı ile biz bunları önlemiş oluyoruz” dedi. Çocuk sağlığı aşılarının aile hekimliğinde ücretsiz olarak yapıldığının da alını çizen Albayrak, Bakanlık aşılarının mutlaka yapılmasını da dile getirirken, bazı aşıların ise isteğe bağlı yapıldığını söyleyerek, ” Rahim ağzı kanserine karşı 9 yaşından sonra kız çocuklarına yapılan aşı ve rota virüs aşıları gibi bakanlığın standardında olmayıp ailelerin hekimlerine gittiklerinde hekimlerinin tavsiye ettiği aşılardır” şeklinde konuştu.



“Virüs hastalıkları antibiyotik ile geçmez”

Antibiyotiklerin bakterilere karşı, gribin ise virüse karşı olduğunu dile getiren Albayrak, “Grip durumunda antibiyotik değil de antiviral, antivirüs ilaçları kullanmak lazım. ‘Antibiyotik kullanırsam geçer' düşüncesi bırakılmalı. Virüs hastalıkları antibiyotik ile geçmez. Tam tersi gereksiz antibiyotik kullanımı direnç açısından çok tehlikeli. Bundan 10 yıl sonra antibiyotik ile geçecek olan hastalıklardan ölümler gerçekleşebilir. O nedenle antibiyotiği çok ciddi bir tehlike olarak görüyoruz” diyerek cümlelerini noktaladı.