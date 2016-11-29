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Rıza Çalımbay: 'Eto'o için gelen bir teklif yok'

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Samuel Eto’o’nun adının Trabzonspor ile anılması üzerine, "Eto'o için gelen bir teklif yok" dedi.

Rıza Çalımbay: Etoo için gelen bir teklif yok

29 Kasım 2016 11:26

Ligde üst üste aldığı 4 galibiyetle 10. sıraya kadar yükselen Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, her hafta düzenlediği basın toplantısını Hasan Subaşı Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Çalımbay, Samuel Eto’o’nun Trabzonspor'a transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

"4 tane final niteliğinde maçımız var"
Akdeniz ekibinin, son 4 maçta çok iyi bir grafik çizdiğini ifade eden Rıza Çalımbay, “Bu 4 maçı almakla lig bitmiyor. Bizi bekleyen 4 tane daha final niteliğinde maçımız var. Bunları da iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ben takımımın mücadelesinden olsun, sahadaki bütünleşmeden olsun çok memnunum. Özellikle de taraftarımızın da diğer maçlarımıza göre daha fazla olması, daha coşkulu bir şekilde takıma destek vermesi ile güzel bir hava yakalandı. Buna yönetim de dahil. Daha önce de söylediğimiz gibi bu zorlu ortamdan çıkmak istiyorsak grubun kesinlikle birleşmesi gerekiyordu. Bütünleşmesi gerekiyordu. Buna basınımız da dahil. Bunu şu ana kadar gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Önemli olan kalan maçlara odaklanmak”
Önemli olanın kalan maçlara odaklanmak olduğunu belirten deneyimli teknik adam, “Başakşehir, Fenerbahçe, Bursa ve benim kurduğum takım olan Kasımpaşa maçlarını da çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Zor olduğunu biliyoruz. Çünkü dördü de iyi takım. Çok mücadele etmemiz gerekiyor. Bu süreçte tüm arkadaşlarımızın da hazır olması gerekiyor. Bugüne kadar takımın gösterdiği performanstan, mücadeleden, istekten, arzudan çok memnunum. İnşallah bunu ilk yarının sonuna kadar devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten devre arasında gerekli şeyleri de inşallah yapacağız. O zaman da bambaşka bir Antalyaspor olacak. Bu hafta oynayacağımız Başakşehir maçı çok zor geçecek. Çünkü, Başakşehir bu sene çok iyi giden, istikrarlı grafik çizen bir takım. Yıllardan beri hemen hemen aynı takım. Sadece bir iki tane oyuncu dışında kadroyu koruyan bir takım. Onun için bizim de yakından tanıdığımız bir takım. Çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Ama ben takımıma güveniyorum. Orada iyi şeyler yapacağımızı da biliyorum. Bu maçta, bundan önceki maçların en az iki katı kadar mücadele etmemiz gerekiyor ki, oradan istediğimiz şekilde ayrılalım. Ama bizim hep söylediğimiz gibi, takım ayıracak durumda değil. Bizim mutlaka hangi takım olursa olsun puan ya da puanlar alarak dönmemiz gerekiyor. Çok ihtiyacımız var. Biz takım olarak bu 4 maça hazırız” dedi.

“Takımdaki bazı oyunculardan yararlanamadık”
Takımda bazı oyunculardan yararlanamadıklarını dile getiren Çalımbay, “Takımımızda şu anda Serdar yok. Annesi yoğun bakımda. Acil şifalar diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda iyileşir. Serdar'dan bir türlü yararlanamadık. O da gayet normal. Emre zaten uzun süreden beri sakat. Eto’o yüzde yüz antrenmanlara katılıyor. Şu anda takım olarak bir sıkıntımız yok. Tek amacımız, bundan önce oynadığımız 4 maçı unutup, bunlar geçti. Önümüzdeki maçlara bakacağız” ifadelerini kullandı.

“Eto’o için gelen bir teklif yok”
Eto’o’nun Trabzonspor ile görüştüğü yönündeki bir soruya, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bilemiyorum. Bunlar basında çıkan şeyler" diyerek cevap verdi. Çalımbay konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bize gelen veya yönetime gelen hiçbir şey yok. Dün başkanımızla uzun süre oturduk, konuştuk. Şu anda öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadığı için de cevap vermeye gerek yok."

“Eto’o bu sene net şekilde lige hazırlanmamış”
Eto’o’nun geçen yılki performansı ile bu yılki performansı arasında fark olduğunun dile getirilmesiyle ilgili Rıza Çalımbay, “Benim dışarıdan görüşüm. Biraz da Eto’o ile konuştuğum için söylüyorum. Bir kere Eto’o bu sene net şekilde lige hazırlanmamış. Nedeni de ne derseniz? Sezon başında Beşiktaş olayı çıkınca, kendisi de net bir şekilde gitmek istediğini söyledi. Çünkü, Eto’o kariyerinde Şampiyonlar Ligi oynamak istiyordu. Gayet normal. Beşiktaş gibi bir takım istiyordu ve gitmek istedi. Bu gayet normal. Bu olay olmayınca tekrar takımına döndü. Sezon başını antrenmanlarını istediğini gibi yapmadı. Sonra kadro dışı kaldı. Esas şey o. Kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrı çalışıyor. İstediği kadar çalışsa da tek başına, takımdaki performansı yakalaması çok zor. Onun için de kopukluk oradan kaynaklanıyor. Ben başka sebep bulamıyorum. Çünkü, biz buraya geldiğimiz günden beri Eto’o çok iyi çalışıyor. İyi bir profesyonel, lider, takımına sahip çıkıyor. O yüzden bizim açımızdan bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi sezon başı kendini belki o konulardan dolayı iyi hazırlamadığı için ve de düşünün bir takım kaptanısınız, kadro dışı kalıyorsunuz, bu işi bir şey değil. Oyuncu bir hafta 10 gün çalışmadığı zaman mutlaka geriye götürür. Biz geldikten sonra çok iyi çalıştı. 3 hafta sonra da bu sefer iki adalesinde de belki de bir an önce oynama ve eski formuna kavuşma arzusundan dolayı yırtık çıktı. Şanssız bir dönem geçirdi. Ama şimdi daha iyi çalışması gerekiyor. Çalışıyor da bir sıkıntı yok” dedi.

“4 final maçından alabileceğimiz en yüksek puanları almaya çalışacağız”
Dışarıdan sürekli maçları 1-0 kazanan takım görüntüsü sergilediklerini, ancak çok gol kaçırdıklarını ifade eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bizim için kazanmak önemli. Puanlar almamız gerekiyor. Şuan da hala öyle. Çünkü lig öyle bir şey ki, iki maç kazandığınız zaman yukarıya çıkıyorsunuz, iki maç kaybettiğiniz zaman da aşağıya inebiliyorsunuz. Onun için bizim biran olsun oyun disiplininden ve şu havamızdan taviz vermememiz gerekiyor. Hatta üstüne koymamız gerekiyor. Onun için bu 4 maç bizim için hayati derecede önemli. 4 final maçından alabileceğimiz en yüksek puanları almaya çalışacağız” diye konuştu. 

Adem Akalan

Etiketler: antalyaspor, rıza çalımbay


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