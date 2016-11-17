Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri’nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Deneyimli teknik adam, ligde oynayacakları 6 maçın çok önemli olduğunu ancak ilk hedeflerinin Trabzonspor maçından puan ya da puanlar almak olduğunu dile getirdi.

“Bizim için kritik haftalara giriyoruz”

Yoğun bir haftayı geride bıraktıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligde kendileri için kritik haftalara girildiğini dile getirdi. Çalımbay, “Bizim için kritik haftalara giriyoruz. Ligde oynayacağımız 6 hafta maçında 3 içeri 3 dışarı maçı var. Bunları iyi geçirmemiz gerekiyor. Milli maç arasını iyi değerlendirdik. Bütün hedefimiz gösterdiğimiz hedeflerin üstüne çıkmak. Trabzon maçında bu hedefin üstüne çıkmak. Bunu da gösterecek bir takımız. Oyuncularıma güveniyor ve inanıyorum. İstediğimiz gibi oradan ayrılacağımıza inanıyorum. Oradan iyi bir şekilde ayrılmamız gerekiyor” dedi.

Mazeret olmadan ligde oynayacakları 6 maçtan iyi sonuçlar almaları gerektiğini dile getiren Rıza Çalımbay, “İlk yarı sonuna kadar oynayacağımız 6 tane önemli maçımız var. Bu maçlar bizim ikinci yarıdaki rotamızı belirleyecek. Yoksa ligin ikinci yarısında istemediğimiz şeyler olabilir. Tek düşüncemiz 6 maçı iyi geçirmek. Öyle bir konumdayız ki bir puan kaybetsek ya da yenilsek sıkıntı yaşayabiliriz. Ligdeki takımların puanları birbirine çok yakın. Bir bakıyorsunuz yukarı çıkıyorsunuz, bir bakıyorsunuz aşağıya iniyorsunuz” diye konuştu.

“Emre Güral Trabzonspor maçına yetişse de ben oynatmam”

Emre Güral ve Samuel Eto’o’nun sakatlıkları hakkında da açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Bu hafta Emre Güral’dan umudum yok. Oynayacağına çok kanaat vermiyorum. Doktor geldi Emre ile ilgili bir şey söyledi. Emre yetişse de ben oynatmam. Geldiğimden beri takımla hiç antrenmana çıkmadı. Benim aç adama ihtiyacım var. Takımla hiç çalışmamış adama ihtiyacım yok. Eto’o’nun yurt dışından gelen MR’ları hiç iç açıcı değil. Maça yetişmeyecek ama keşke yetişse. Takımla iyi bir hava yakalamıştı. Zaman zaman böyle şeyler oluyor. Onun yerine başka arkadaşlar olacak. Bana da hazır adamlar lazım. Trabzon’a biz kıran kırana bir maça gidiyoruz. Bize orada kıran kırana mücadele edecek adamlar lazım” şeklinde konuştu.

“Devre arası tüm bölgelere takviye yapmayı düşünüyoruz”

Takımda çok sayıda eksik noktaların olduğunu ifade eden Çalımbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Çok pozisyona girip atamıyoruz. Bazı takımlar bizim yarımız kadar performans sergiliyor ama gol atıyorlar. Kadroda o yoksa o oynayacak durumda dediğin adamlar var. Kadromuz dar, zaten ben de geniş bir kadro istemiyorum. Devre arasında hemen hemen tüm bölgelere takviye yapacağız. Takviyeleri yaptıktan sonra kadro şu anki kadrodan daha dar olacak. Ben şu ana kadar yüzde yüz 2 kişiyle görüştüm ama onlardan bir tanesi Türkiye’ye gelmek istemediğini söyledi. Alternatifler kesinlikle olması gerekiyor. Biz Antalyaspor’un sadece bu senesini değil ileriki senelerini de düşünüyoruz. Düşüncelerimiz olursa bambaşka bir Antalyaspor olacak. Antalyaspor’un ligi çok iyi yerde bitirmesi gerekiyor. Şu seneyi iyi atlatabilirsek çok iyi olacak. Tüm takım olarak en büyük hedefimiz bu haftaki Trabzon maçı.”

“Öyle bir konumdayız ki maçlara iç ya da dış bakamıyoruz”

Kritik bir konumda olduklarını vurgulayan Çalımbay, "Öyle bir konumdayız ki maçlara iç ya da dış bakamıyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş ile oynarken de kazanmak istedik, Kayserispor ile de oynarken de kazanmak istedik. Fikstür olarak da çok dezavantajlı durumumuz yok. Bunları iyiye çevirmek için iyi takviyeler yapmalıyız. Bu hafta Trabzonspor ile oynuyoruz 3 ya da 1 puan fark etmez. Bizim oradan iyi bir sonuçla ayrılmamız gerekiyor. Bu maçta normalden daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor” dedi.

Adem Akalan