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Rıza Çalımbay’dan Hilmi Öksüz’e dava

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Kasımpaşa Kulübü Başkanı vekili Hasan Hilmi Öksüz'e kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle dava açacağını söyledi.

Rıza Çalımbaydan Hilmi Öksüze dava

26 Ekim 2016 13:58

Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Hasan Subaşı Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Antalyaspor’un Beşiktaş ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynadığı futboldan memnun olduğunu belirten Çalımbay, oyuncuların bireysel hatalarını en aza indirmek için çaba gösterdiklerini söyledi. Devre arasından 5-6 futbolcu transferi düşündüğünü kaydeden Çalımbay, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında 1923 Aydınspor ile deplasmanda oynayacaklarını hatırlattı.
Hedeflerinin ligi iyi yerde bitirmek olduğunu belirten Çalımbay, “Şu anda kısıtlı kadroyla gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. 1923 Aydınspor maçında U21 takviyeli ve bizde az forma şansı bulan oyuncuları oynatacağız. Bizim Kayserispor maçı ve sonrasında oynayacağımız 7 maçı düşünüyoruz. O maçlardan da en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz” dedi.

Kasımpaşa Başkan vekilinin açıklamaları
Kasımpaşa Başkan vekili Hilmi Öksüz'ün, “Bizde çalışırken kendisini Antalyaspor'a pazarlıyordu" açıklamasına çok üzüldüğünü de belirten Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, üst düzey seviyeye gelmiş bir kişinin böyle açıklama yapmasının çok yanlış olduğunu söyledi. Öksüz'ün kendisi hakkında söylemleri nedeniyle yasal yollara başvuracağını kaydeden Çalımbay, "Karar aldım, avukatlarımla dava açacağız. Bir yerde çalışırken başka kulüple görüşecek karakterde değiliz. Kasımpaşa'da hedefim yukarı oynamaktı. 4-5 futbolcu alacaktık. Sonra kulüp küçülmeye gideceğini, oyuncu almayacağını söyledi. Biz oradan ayrılmadık, kendileri bize geldiler, 'Hocam mutsuzsun, devamlı oyuncu istiyorsunuz, o zaman ayrılalım' dendi. Biz de, 'Evet mutsuzuz, oyuncu istiyoruz' dedik.'O zaman ayrılalım' dendi ve tamam dedik ayrıldık. Kendilerinden gelen teklif. Öbür gün gelip aynı arkadaş bana devam edelim dedi. Biz kesinlikle devam etmiyoruz, dedik" şeklinde konuştu. 

Kasımpaşa'da görevdeyken Kardemir Karabükspor'dan teklif geldiğini ve bunu kabul etmediğini hatırlatan Çalımbay, "Bana göre federasyona çok büyük görev düşüyor. Bu çok tehlikeli bir konuşma. Federasyonun en ağır yaptırımla cezalandırması istiyorum. Hasan Hilmi Öksüz'ün hakkında disiplin süreci başlatması gerekiyor. İnsana iftira iyi bir şey değil. Herkes istediği gibi konuşmamalı, insanları karalamamalı. Öyle bir şey de yapıyorsa, ispat etmesi gerekiyor" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in sözleri
Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş-Antalyaspor maçı hakemini eleştirmesinin ardından Şenol Güneş'in, "Bizim Rıza bunu hep yapıyor" söylemi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:
"Ben polemiğe girmek istemiyorum. Şenol hocayla hiç bir problemim yok. Beşiktaş Kulübü'ne kimse laf söylemez, söyletmem de. Bizim sadece söylemek istediğimiz hakem arkadaşlarımızın yanlış yaptığı. Ben o kuralı biliyorum. Seminere ne ben gittim ne Şenol hoca geldi ne de başka teknik direktör. O faul. Fenerbahçe maçında futbolcu böyle yaptı ve hakem kart gösterdi. Ama öbürü korktu, uygulayamadı. Bizim işimiz hakemle. Biz Beşiktaş'ın galibiyetini ona mal etmiyoruz. Şenol hocaya ben hiç bir zaman, Şenol Güneş demiyorum, Şenol hoca diyorum. O da Rıza hoca diyecek bu kadar basit. Benimle ilgili bir şey derse Rıza hoca diyecek. Artı ben her zaman hiç bir şey yapmıyorum. Bana dokunmayana ben hiç dokunmam” diye konuştu. 


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