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Rize-Artvin karayolunda heyelan

Rize-Artvin karayolu Hopa ilçesi mevkiinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol 1 saat ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya kütleleri yoldan geçen bir yolcu minibüsüne çarparken, olayda bir yolcu hafif şekilde yaralandı.

Rize-Artvin karayolunda heyelan

30 Eylül 2016 11:16
Rize-Artvin karayolunda heyelan - Tıkla İzle

Hopa-Kemalpaşa arasındaki karayolunda bugün sabah saatlerinde bölgede bir süredir etkili olan yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan tonlarca ağırlığındaki kayalar yola yuvarlanırken, bu kayalardan biri yoldan geçmekte olan bir yolcu minibüsüne çarptı. Minibüste büyük maddi hasar oluşurken, yolculardan biri hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcuya ilk müdahalesi bölgeye gelen ambulansta yapılırken, ardından Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan şahsın hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Bursa'dan bölgeye geziye geldikleri öğrenilen içindeki 18 yolcunun bulunduğu minibüsteki yolculardan Ömer Aydoğdu, bir anda büyük bir gürültü koptuğunu ve ne olduğunu anlayamadıklarını belirtirken, olayı ucuz atlattıklarını söyledi.
Öte yandan yamaçtan koparak yola düşen ve yolun kapanmasına sebep olan kaya parçalarını temizlemek için gelen grayder, dev kayaları temizleyerek yolun ulaşıma açılmasını sağladı. 

Etiketler: heyelan, Rize-Artvin karayolu


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