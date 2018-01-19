Diğer
Kategoriler

Rize’de dev dalgalar otoyola çıktı

Rize’de oluşan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’na kadar çıktı.

Rizede dev dalgalar otoyola çıktı

19 Ocak 2018 18:14

Dün gece Çayeli ilçesinde etkili olan rüzgar ve yağmur sonrası bugün sabah saatlerinde başlayan dev dalgalar Karadeniz Sahil Yolu’na kadar ulaştı. Sahil yolunun bazı kısımları, dev dalgaların taşıdığı taş, çakıl ve biriken su nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor. Yoldaki taşlar nedeniyle bazı araçlar zor anlar yaşarken, meraklı ilçe halkı ise dalgaları arkalarına alıp cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.
Dalgaların yola taşıdığı taşlar, ekipler tarafından temizlenmeye devam ediliyor. 

Kubilay Ateş
 

Etiketler: Çayeli, karadeniz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 14°C

  • Ankara

    Ankara 8°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç