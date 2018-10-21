Rize'de kazanan yok

MAÇTAN DAKİKALAR
27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
47. dakikada Petrucci'nin rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp gönderdiği top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
57. dakikada Süleyman Koç ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut kalecinin hemen sağından auta çıtı.
82. dakikada Jach'ın ceza sahası içinde Jahovic'e yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan VAR sisteminden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1
---KÜNYE---
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş
Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın (Abdullah dk. 65), Jach, Petrucci (Gladkyy dk. 86 ?), Boldrin, Brabec, Süleyman (Fink dk. 79), Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Orhan, Vedat
Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Mustafa, Emir Han, Koray, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic (Traore dk. 71), Yatabare, Milosevic (Volkan dk. 86 ?), Uğur, Fofana (Jahovic dk. 46), Opanasenko, Skubic
Yedekler: Mahmut, Selim, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Boldrin (dk. 40 pen.) (Çaykur Rizespor), Jahovic (dk. 82 pen.)
Kırmızı kart: Abdullah (Çaykur Rizepsor)
Sarı kartlar: Orhan, Vedat (Çaykur Rizepsor)