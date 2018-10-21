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Rize'de kazanan yok

Rize'de kazanan yok
Rize'de kazanan yok

Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Çaykur Rizespor, evinde karşılaştığı Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 

27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.
32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.
40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0
47. dakikada Petrucci'nin rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp gönderdiği top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
57. dakikada Süleyman Koç ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut kalecinin hemen sağından auta çıtı.
82. dakikada Jach'ın ceza sahası içinde Jahovic'e yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan VAR sisteminden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1

---KÜNYE---

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın (Abdullah dk. 65), Jach, Petrucci (Gladkyy dk. 86 ?), Boldrin, Brabec, Süleyman (Fink dk. 79), Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Orhan, Vedat
Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Mustafa, Emir Han, Koray, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic (Traore dk. 71), Yatabare, Milosevic (Volkan dk. 86 ?), Uğur, Fofana (Jahovic dk. 46), Opanasenko, Skubic
Yedekler: Mahmut, Selim, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Boldrin (dk. 40 pen.) (Çaykur Rizespor), Jahovic (dk. 82 pen.)
Kırmızı kart: Abdullah (Çaykur Rizepsor)
Sarı kartlar: Orhan, Vedat (Çaykur Rizepsor)  

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