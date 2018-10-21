Rize'de kazanan yok

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada ceza sahasının dışından Petrucci'nin sert şutunda top auta gitti.

32. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Süleyman Koç'un kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı.

40. dakikada ceza sahası içinde Marko Jevtovic topa elle müdahale edince hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Boldrin, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

47. dakikada Petrucci'nin rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp gönderdiği top kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

57. dakikada Süleyman Koç ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut kalecinin hemen sağından auta çıtı.

82. dakikada Jach'ın ceza sahası içinde Jahovic'e yaptığı müdahaleyi hakem Volkan Bayarslan VAR sisteminden izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Jahovic'in kullandığı penaltı atışında top filelerle buluştu. 1-1

---KÜNYE---

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan, Robin Yalçın (Abdullah dk. 65), Jach, Petrucci (Gladkyy dk. 86 ?), Boldrin, Brabec, Süleyman (Fink dk. 79), Ali Çamdalı, Mehmet Uslu, Orhan, Vedat

Yedekler: Samir, Cihan, Talbi, Mustafa, Emir Han, Koray, Eren

Teknik Direktör: Okan Buruk

Atiker Konyaspor: Serkan, Diagne, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic (Traore dk. 71), Yatabare, Milosevic (Volkan dk. 86 ?), Uğur, Fofana (Jahovic dk. 46), Opanasenko, Skubic

Yedekler: Mahmut, Selim, Amir, Abro, Vedat, Ferhat, Mücahit

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Boldrin (dk. 40 pen.) (Çaykur Rizespor), Jahovic (dk. 82 pen.)

Kırmızı kart: Abdullah (Çaykur Rizepsor)

Sarı kartlar: Orhan, Vedat (Çaykur Rizepsor)