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Rize’de sağanak yağış dereleri taşırdı

Rize’de sağanak yağış sonrası dereler taştı.

Rizede sağanak yağış dereleri taşırdı

15 Ağustos 2017 23:06
Rize’de sağanak yağış dereleri taşırdı - Tıkla İzle

Rize’de bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış sebebiyle Çayeli ilçesinde birçok derenin su seviyesi yükseldi, bazı bölgelerde ise dereler taştı. Özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan yağış derelerin çevresine bulunan ağaç ve dal parçalarını da beraberinde getirdi. İlçenin Çano deresi üzerinde yapımı devam eden bir köprünün zarar göreceğinden korkan vatandaşlar o anlar cep telefonlarına kaydettiler.

Öte yandan ilçedeki bazı bölgelerde ufak çaplı toprak kaymaları meydana geldi. 

Etiketler: rize, sağanak yağış


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