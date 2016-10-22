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Rize'de 'sakallı yarasa' tespit edildi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Rize’de görülen 'sakallı yarasa' için harekete geçti. Tür koruma çalışmaları kapsamında ülkemizde görülen canlı türlerini koruma altına alan Bakanlık, Rize’de yürütülen tür koruma faaliyetleri esnasında görülen sakallı yarasa için çalışmalara başladı.

Rizede sakallı yarasa tespit edildi

22 Ekim 2016 09:28

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Karataş öncülüğündeki akademisyenler, Rize İkizdere yakınlarında yaptıkları ses analizi (sonogram) neticesinde sakallı yarasa tespit etti.
İlk kez 1991-1992 yıllarında Fırtına Vadisi boyunda yer alan Çamlıhemşin’e bağlı Çat ve Meydan köylerinde varlığı tespit edilen türe 2001 yılında Zilkale köyünde rastlayan akademisyenler şimdi de İkizdere yakınlarında rastladı.

Su kaynaklarına ve ormana yakın alanları tercih eden bu yarasa türleri yaz aylarında çatılarda, duvar çatlakları ve ağaç kovukları ile kütükten yapılmış boş arı kovanlarında yaşarken, kış aylarında ise mağara, maden ocakları ve tünellerde yaşıyor.

“Sakallı yarasa için yapılan tür eylem planı, bu türün korunması için bir yol haritası olacak”
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, özellikle son yıllarda tür koruma çalışmalarına büyük bir önem verdiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Tür koruma eylem planları ile korunan alan çalışmalarını düzenli olarak bir program dahilinde yürütüyor ve izliyoruz. Şu an itibariyle 45 adet türün korunmasına yönelik eylem planını hazırladık, 219 yılı itibariyle 100 adet tür için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Gayemiz bu eylem planlarıyla ülkemize özgü türleri belirlemek ve korunmasını sağlamak. Sakallı yarasa için yapılan tür eylem planı da bu türün korunması için bir yol haritası olacak. 2016 yılında başlayan eylem planı önümüzdeki beş yıl boyunca bu tür üzerindeki baskıların nasıl bertaraf edileceği ve türün popülasyon artışının nasıl destekleneceği gibi konularda bize yol gösterici olacak.”
 

Etiketler: DKMP


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