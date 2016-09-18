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Rize’deki Cerattepe davası nedeniyle basın açıklamalarına ve gösteri yürüyüşlerine yasak getirildi

Rize’de yarın Cerattepe’deki madenle ilgili gerçekleştirilecek olan dava nedeniyle basın toplantısı, gösteri yürüyüşü ve miting gibi etkinliklerin olası şiddet hareketleri gerekçesiyle yasaklandığı bildirildi.

Rizedeki Cerattepe davası nedeniyle basın açıklamalarına ve gösteri yürüyüşlerine yasak getirildi

18 Eylül 2016 16:37

Artvin Cerattepe’de çıkarılması planlanan maden ile ilgili ÇED olumlu kararı yönündeki işleme karşı açılan dava yarın Rize İdare Mahkemesinde görülecek. Dava öncesi Rize Valiliği tarafından basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığının belirtildiği yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, “Artvin ili Cerattepe mevkiinde çıkarılması planlanan maden ile ilgili olarak 09.06.2015 tarih ve 2026 sayılı ÇED olumlu kararı yönündeki işleme karşı açılan dava, duruşmalı olarak 19.09.2016 Pazartesi günü saat 09.00’da Rize İdare Mahkemesinde görüleceğinden dolayı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesi (m) bendi hükümleri uyarınca mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Valiliğimizin 09.09.2016 tarih ve 861 sayılı Kararı doğrultusunda 19.09.2016 Pazartesi günü duruşma öncesi, esnası ve sonrasında ilimiz genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması vb. tüm etkinlikler oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Etiketler: Cerattepe davası, rize


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