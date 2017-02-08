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Rizeli Heidi’nin hayvan sevgisi karşılıksız kalmadı

Rize’de yeni doğum yapan keçisini sırt çantasında taşıması ile gündeme gelen Hamdusena Bilgin ilgi odağı oldu. Hayvansever kız çocuğuna hediyeler verildi.

Rizeli Heidinin hayvan sevgisi karşılıksız kalmadı

08 Şubat 2017 15:28
Rizeli Heidi’nin hayvan sevgisi karşılıksız kalmadı - Tıkla İzle

Sosyal medyada paylaşılan, sırt çantasında taşıdığı yeni doğum yapan keçi fotoğrafı ile fenomen olan Rize’nin İkizdere İlçesi Yağcılar Köyü’nde yaşayan 11 yaşındaki Hamdusena Bilgin, bu hareketi ile ’Rizeli Heidi’ olarak anılıp ilgin odağı olmuştu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, Rize Şube Başkanı Fahrettin Melemşe ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bugün hayvansever kız çocuğunu köyündeki evinde ziyaret ettiler. Birlik olarak kız çocuğuna ve ailesine dizüstü bilgisayarlar ve fotoğraf makinesi hediye edildi. Ayrıca Bilgin’in bir yıllık eğitim masrafı üstlenildi.

Başkan Çelik burada yaptığı konuşmada, iki çocuğun davranışları ile herkese insanlık dersi verdiklerini belirterek “İnsanlık namına örnek teşkil edecek bu davranışlarından dolayı ben yavrularımı kutluyorum. Hayvan sevgisi çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğduğu topraklar Rize’den yüreği şefkat dolu bu çocuklarımızın çıkması bizim için sürpriz değildir. Rize insanının mert ve yüreği sevgi dolu insanlar olduğunu biz biliyorduk” dedi.

Bilgin, yaşadığı olayı tekrar anlatım ziyaretleri ve ödüllerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.

Göktürk Fırat

Etiketler: rizeli heidi


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