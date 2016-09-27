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Rizeli kendi önlemini kendisi aldı

Karadeniz Sahil Yolu’nun orta refüjünde bulunan çitlerin açık olduğunu gören vatandaş kendi çabaları ile açık bölgeye emniyet şeridi çekti

Rizeli kendi önlemini kendisi aldı

27 Eylül 2016 15:10

Karadeniz Sahil Yolu Rize şehiriçi geçişinde orta refüjde bulunan ve yayaların karayolunu kullanarak karşıdan karşıya geçmemeleri için çekilen çitlerin açık olduğunu gören Rizeli vatandaş, geçtiğimiz günlerde konuyu yetkililere taşıdı. Okul vaktinde çocukların açık bölgeyi kullandığını ve yolun karşısında çocuk oyun parkı olduğunu yetkililere ileten Rizeli Rıdvan Serbestoğlu, geçen süre zarfında önlem alınmaması üzerine çitlerin açık olduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kendi çabasıyla kapattı.

Çitlerin açık olduğu bölgenin 10 metre kadar uzağında yaya üst geçidi olduğunu ve çocukların tehlikeli bölgeyi kullanarak karşıdan karşıya daha hızlı geçmeye çalıştıklarına şahit olan Serbestoğlu ‘’Geçtiğimiz günlerde bu tehlikeyi öğle saatlerinde farkettim. Karayolları yetkililerini arayıp durumu ve ciddiyetini söyledim. Okul zamanı olduğunu ve sahilde çocuk parkı olduğunu söyledim. Tamam ekiplere bildiriyoruz dediler. Yapacaklarını sandım ve daha sonra kontrole gittim. Yapılmadığını görünce emniyet şeridi çektim’’ dedi. 

Kubilay Ateş


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