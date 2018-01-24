Robert Varon: 'İzmir'de ilk projemizi hayata geçiriyoruz'

Mar Yapı, 2018 yılında İzmir Bornova'da ilk projesinin hayata geçirecek. Yapılan açıklamada, G yaşam tarzı sunmayı hedefleyen şirket, İzmir'de yeme-içme ve eğlence rehberi İzmir Gourmet Guide (İGG), tarafından her yıl düzenlenen 'Altın Tabak Ödülleri'ne de sponsor olarak İzmirlilerle tanıştı.

Mar Yapı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Robert Varon, konu ile ilgili açıklamasında, "Mar Yapı olarak gayrimenkul sektöründe her zaman fark oluşturan projelerle gündeme geldik, yaşam kalitesini yükselten, sunduğumuz hizmetler ile ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralayan 'G' yaşam konseptini farklı şehirlerle de tanıştırmanın zamanı geldiğine inanıyorum. 2018 yılında İzmir'de İzmirlilere yakışır bir 'G' projesi hayata geçireceğiz. İzmir'de böyle bir proje hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıyız. Bornova'da hayata geçireceğimiz projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız" dedi.

Mar Yapı'nın kuruluşundan beri gayrimenkul geliştirmenin yanı sıra Türk turizmine katkı sağlayacak projelere de imza attığını hatırlatan Robert Varon, sözlerini şöyle tamamladı: "Mar Yapı olarak kurumsal sosyal sorumluluk bilincimizle Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak ve Türk toplumuna dokunacak projeleri hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Altın Tabak Ödülleri de bu anlamda bizim için çok değerli ve özel bir proje. Yarışmanın bu yıl ki konsepti sokak lezzetleri, bu tatların yaşatılmasının sadece İzmir'in yeme-içme kültürüne değil, Türk turizminin gelişimine ve tanıtımına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Özellikle küreselleşen dünyada turizm sektöründe artan rekabet nedeniyle yöresel mutfakların, özgün lezzetlerin önemi artıyor. Bu anlamda böylesine değerli bir projeye destek olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu projemizle hem ülke turizmine destek vermiş olduk hem de İzmirlilerle tanışmış olduk" diye konuştu.