Sarı-lacivertli takımın Hollandalı yıldızı Robin van Persie, Manchester United ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu 3. hafta maçı öncesinde karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenledi. Robin van Persie, kendilerini taşıyan uçağın Budapeşte’ye acil iniş yapması ile ilgili soru üzerine, “Her şey iyi. Aslında tercümanımız Deniz söyleyene kadar olanların farkında değildim. Ben uçakta dizi izliyordum. O sırada Deniz bana söyledi. Uzun bir gündü. 13 saatlik bir yolculuktu ama iyiyiz” dedi.

“İngiltere kariyerimden gurur duyuyorum”

11 yıllık İngiltere kariyeri ile ilgili de van Persie, “11 yıllık İngiltere kariyerimden gurur duyuyorum. Çocuklarım İngiltere’de doğdu. İnişli, çıkışlı dönmelerim oldu. 20’li yaşların başındaydım buraya geldiğimde ve aslında burada büyüdüm. Çok fazla şey yaşadım. Burada yaşadığım zamandan gurur duyuyorum. Buranın pozitif noktalarını almaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Her maç en iyisini yapmaya çalışıyorum”

Hollandalı golcü, “Yarın iyi bir denge bulmam gerekiyor. Buraya geri dönmenin keyfini yaşarken, işimi de yapmalıyım. Her zaman Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Günlük yazılanları fazla okumuyorum. Bunlara takılmıyorum. İyi çalışmalıyım ve pozitif olmalıyım. Her maç harika oynayamam belki ama her maç en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tüm fikirlere saygılıyım ama ne istediğimi biliyorum. Yarından sonra da bu durum böyle olacak” ifadelerini kullandı.

“Olanları büyütmeye gerek yok”

Manchester United kariyerindeki iyi ve kötü günlerle ilgili soruya da van Persie, “Ben pozitife odaklanan birisiyim aynı zaman da gerçekçi olmalıyım. Olanları büyütmeye gerek yok. Böyledir, tokalaşır ve sonrasına bakarsınız. Yarına iyi bir şekilde hazırlanacağım” yanıtını verdi.

Alex Ferguson takımdan ayrılmasa Manchester United kariyerinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya da golcü oyuncu, “Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Buraya imza attığımda burada kalacağı fikri vardı. İşler her zaman değişiyor. Durum nasılsa ona ayak uydurmak zorundayız” cevabını verdi.

“Bu takım daha iyi olacak”

“İyi bir takımımız var” diyen van Persie, “Ben bu takımı her gün görüyorum ve takım büyük gelişme kaydediyor. İyi çalışıyoruz. Maçlarda da bunu görüyorum. Şanssızlık demek kolay ama şansızdık. Alanyaspor maçında kalenize gelen tek atak gol oluyor. Neticede iki puan kaybettik. İkinci yılım burada. Çok gelişme görüyorum. Bu takım daha iyi olacak. Çünkü biz iyi çalışıyoruz. Aynı zamanda bir şey daha eklemek istiyorum. Fenerbahçe olarak, bir şey yapacaksak hep birlikte yapacağız. Taraftarın desteği önemli. İstediğimiz sonuçları alamıyoruz ama bunları beraber yapacağız. Dolu statta oynamak güzel bir durum. Biz istiyoruz ki, her zaman taraftarımız arkamız da olsunlar. 12. adam olsunlar. Sahamızdaki maçlarda rakiplerimiz korksunlar. Geçen yıl bunu gördüm o destekler harikaydı. Onlara ihtiyacımız var” diyerek sözlerini noktaladı.

Sabri Kalkar