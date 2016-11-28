Sarı-lacivertli takımın yıldız futbolcusu Robin van Persie, İsmail Köybaşı'yı Bale'e benzetti. Dün akşam deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor maçında 69. dakikada oyuna giren İsmail Köybaşı, gösterdiği performans büyük beğeni toplamıştı. Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, İsmail Köybaşı'nın bu performansını, Madrid'in yıldız oyuncusu Galler'li Bale'e benzetti.
Sarı-lacivertli futbolcu Robin van Persie, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsmail Köybaşı'nın fotoğrafını koyarak, "TurkishGarethBale" benzetmesi yaptı.
Mehmet Selman Bektaş
İSTANBUL