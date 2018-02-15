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Robinho, ALS hastalığına dikkat çekmek için acı biber yedi

Demir Grup Sivasspor'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Robinho ALS hastalığını dikkat çekmek için acı biber yiyerek Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Josef De Souza'ya meydan okudu.

Robinho, ALS hastalığına dikkat çekmek için acı biber yedi

15 Şubat 2018 11:28

Sivasspor'un ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı yıldız Robinho ALS hastalığına dikkat çekmek için "ALSiçinacıyıhisset, ALSPepperChallenge" hastagi ile başlatılan kampanyaya destek oldu. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Josef De Souza'ya meydan okuyan Robinho,"ALS hastalığı meydan okumasına katıldığım için mutluyum. Şimdi Souza aynısını yapmanı istiyorum." diyerek acı biber yedi. Robinho'nun acı biber yiyerek Josef De Souza'ya meydan okuması büyük ilgi gördü. 

Uğur Yiğit

Etiketler: als hastalığı, Robinho

 

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