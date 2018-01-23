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Robinho'ya Sivas'ta coşkulu karşılama

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kadrosuna kattığı dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Robinho, Sivas'ta coşkuyla karşılandı.

Robinhoya Sivasta coşkulu karşılama

23 Ocak 2018 14:46

Sivasspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki Robinho Sivas'a geldi. İstanbul'dan tarifeli uçakla ailesiyle birlikte Sivas'a gelen Robinho'yu Asbaşkan Faruk Taşseten ve bazı yöneticiler karşıladı. Robinho'yu Nuri Demirağ Havalima'nında bekleyen taraftarlar Brezilyalı oyuncuya sevgi gösterilerinde bulunarak tezahüratlar yaptı. Meşaleler yakan taraftarların yoğun ilgisi arasında Brezilyalı oyuncu kendisini bekleyen araca binmekte zorluk yaşadı.

Havalanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Robinho, "Bana anlatılan projeden oldukça etkilendim. Benim için çok doğru bir adım olduğunu düşünüyorum. Çok mutluyum. Bu kadar soğuk bir havaya rağmen beni karşılamaya gelenlere teşekkür ediyorum. Sabırsızlıkla kulübe gitmeyi bekliyorum" dedi.
Brezilyalı yıldız transfer sürecinde Roberto Carlos ve Cicinho ile konuştuğunu söyledi.

Robinho, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenecek imza töreninin ardından kendisini 1.5 yıllığına kırmızı-beyazlı formaya bağlayacak sözleşmeye imza atacak. 

Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz

Etiketler: Robinho, Sivas

 

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