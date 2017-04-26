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Robot ’Jia Jia’ İngilizce röportaj yaptı

Çin’in geliştirdiği ’Jia Jia’ adlı robot, ABD’li bir gazeteci ile İngilizce röportaj gerçekleştirdi.

Robot Jia Jia İngilizce röportaj yaptı

26 Nisan 2017 13:03
Robot ’Jia Jia’ İngilizce röportaj yaptı - Tıkla İzle

Çin’in insansı robotu Jia Jia, Wired dergisinden Kevin Kelly’yle İngilizce röportaj yaptı. Hefei kentindeki Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde Skype yoluyla gerçekleştirilen röportajda Jia Jia’ya İngilizce sorular soruldu. Röportaj esnasında gözlerini kırpan, gülümseyen ve kafasını sallayan Jia Jia, Kelly’nin yönelttiği sorulara biraz gecikmeli cevap verdi. Jia Jia, uzun saçları ve geleneksel Çin kıyafetiyle büyük ilgi topladı. Jia Jia, “İngilizce alfabede kaç harf var" sorusuna ise cevap veremedi. Jia Jia, Çin Seddi’nin konumu hakkındaki soruya ise Çin cevabını verdi. Jia Jia, Kelly’nin hakkında bir şeyler söylemesi istendiğinde de konuyla bağlantısı olmayan bir karşılık verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞI" DEDİLER

Hefei Üniversitesindeki araştırmacılar, insansı robotu 3 yıl içinde geliştirerek robota insanlarla iletişim kurma ve insan dillerini anlama yeteneği kazandırdı. Robot, geçen yıl ideal insan görünümüne benzetmek için beş kadının özelliklerinden esinlenerek modellenmişti. Çinli internet kullanıcıları o zamandan beri Jia Jia’yı “Robot tanrıçası” olarak adlandırdı. Jia Jia’yı geliştiren ekibin lideri Chen Xiaoping, robota bazı zorlayıcı sorular sorulduğunu, bunlardan bazılarını cevaplayamadığını belirtti. Çoğunlukla iyi cevaplar verdiğini ve röportajın başarılı gittiğini aktardı. Xiaoping, sadece Skype ağı nedeniyle bazı gecikmeler olduğunu belirtti.

Canlı yayın esnasında konuşmaları izleyen kullanıcılar, Jia Jia’nın temel konuşma yeteneği konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını belirtti.


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