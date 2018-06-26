Robot ve insanlar bu maçta mücadele edecek

Beklentilere paralel olarak, Yakın Doğu Üniversitesi Robot futbol takımının yapay zeka geliştirme çalışmalarının artarak devam ettiğini belirten Aytaç, 2050 Dünya Futbol kupası şampiyonu ile oynanacak maçta yer alacak takımın Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol takımının olması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerine dikkat çekti.

Futbolcu robotlar 2050 yılında insanlarla mücadele edebilecek

Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takım Kaptanı Ersin Aytaç, 2025 yılında zıplayıp kafa vurabilen robotların sahalarda olacağını, 2030’da 8 kişilik robot takımının insanlarla futbol oynayabileceğini, 2040’ta ise FIFA standartlarında 11’e 11 maç yapabilecek seviyeye geleceğini ve bununla ilgili çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Planlar doğrultusunda hedefler gerçekleşirse, robotların 2050’de Dünya Şampiyonu bir futbol takımını yenebilecek seviyeye geleceğinin altını çizdi.

2050 hedefi dünya futbol şampiyonu ile robocup şampiyonunun maç yapması

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen RoboCup 2018 Robot Dünya Futbol Kupası’nda, Dünya Şampiyonu olan Yakın Doğu Üniversitesi Robot Futbol Takımı’nı tebrik ederek şöyle konuştu: “Küçücük bir adada yaşamamıza rağmen dünyanın en önemli üniversitelerini Yakın Doğu Üniversitesi araştırma merkezinde üretilen robotlar ve yapay zeka sayesinde yenerek Dünya şampiyonu olan robot futbol takımının geldiği nokta çok önemli. Robot takımının yapay zekası tamamen Yakın Doğu Üniversitesi araştırma merkezinde görevli mühendisler tarafından geliştirildi. RoboCup Organizasyonu ile FIFA’nın ortak hedefi olan 2050 yılında FIFA Dünya Kupası şampiyonu olacak takımla, Robot Futbol takımının maç yapmasında Yakın Doğu Üniversitesi robot futbol takımının yapay zekasının daha da geliştirilerek 2050 organizasyonunda yer alması gerekiyor. Bu anlamda çalışmalar devam ediyor” dedi.

“Daha büyük başarılar için çalışacağız”

Aytaç, ekip arkadaşları adına yaptığı konuşmasında, Robocup Organizasyonu ile FIFA’nın 2050 Dünya Futbol Kupası şampiyonuyla Robocup şampiyonunun maç yapma projesine dikkat çekerek bu maçta yer alacak Robot futbol takımının, başarılarına ve yapay zeka konusundaki yeteneklerine göre belirleneceğini açıkladı.