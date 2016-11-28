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Rock'çı değil çöp kamyonu şoförü

Yarısı kazıtılmış saçları, deri ceketi ve kaşındaki piercingiyle İzmir Karşıyaka’da çöp kamyonu şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Özlem Fişeker’i gören bir kez daha bakıyor. İşini başarıyla yapan Fişeker, “Erkeklere rakibiz” diyor.

Rockçı değil çöp kamyonu şoförü

28 Kasım 2016 11:10
Rock'çı değil çöp kamyonu şoförü - Tıkla İzle

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 14 yaşında bir kız çocuğu sahibi Özlem Fişeker’in asıl işi inşaat teknikerliği. 10 yıllık direksiyon öğretmenliği sonrasında 6 yıl Karşıyaka Belediyesi’ne ait süpürge makinelerini kullanan Fişeker, 1 yıldır da yine Karşıyaka Belediyesi'nin bilgisayar sistemi ile çalışan çöp kamyonunun şoförlüğünü yapıyor. Yarısı kazıtılmış saçları, deri ceketi, karşındaki piercingi ve ojeli tırnakları ile çöp kamyonunu ustalıkla süren Fişeker, çevresindeki meraklı bakışların odağı oluyor.

Alkış tutuyorlar
İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Fişeker, “Bu durum insanların çok hoşuna gidiyor. Özellikle kadınların olumlu tepkileri ile karşılaşıyorum. Fotoğraf çektiren oluyor, alkış tutan, elimi sıkıp tebrik eden oluyor. Erkekler, beni görünce önce bir bakıyorlar, sonra inanamıyorlar. Dönüp bir daha bakıyorlar. ‘Kadınmış’ deyip el sallıyorlar” dedi.

“Erkeklere rakibiz”
Kadınların iyi araç kullanmadıklarına dair yanlış söylemlerin olduğunu ifade eden Fişeker, “Kadınlar trafikte çok dikkatli. Dikkatli oldukları için de bazen trafiği aksatabiliyorlar. Ama dikkat her zaman iyidir. Erkeklere rakibiz. Direksiyon hocasıyım ve ayrıca motor kullanıcısıyım. Trafikte hiçbir sorun yaşamıyorum. Kadınların trafikte daha çok olmasını ve her alanda çalışabilmesini isterim” diye konuştu.

“İşe makyajsız gitmiyorum”
Giyim tarzını ve yaptığı işi gördüklerinde insanların daha çok şaşırdığını kaydeden Fişeker, şöyle konuştu:
“Süpürge aracı kullanırken topuklu ayakkabı giyiyordum ama kamyonda zor olduğu için botlarımı giyiyorum. Sonuçta kadınız. İşe makyajsız gitmiyorum. Farklı olmak her zaman iyidir. Sıradan olmayı sevmiyorum. İzmir gibi modern görüşlü bir şehirde bile bir kadın olarak erkeklerin içinde çalışmak gerçekten çok zor ama birlikte çalıştığım en iyi arkadaşımla iyi bir ekip olduk.”

Başkan Akpınar ve müdürlere teşekkür
Kızının kendisine çok destek olduğunu dile getiren Fişeker, "O da benimle gurur duyuyor. Anne ve babamı kaybettim. Eğer yaşıyor olsalardı onlar da benimle gurur duyardı. Önceliğim kaliteli bir insan ve iyi bir anne olmak" dedi. Kadın istihdamının önemine vurgu yapan Fişeker, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve müdürlerine de kendisine iş imkanı sundukları için teşekkür etti. 

Ceren Atmaca - Halil Karahan

Etiketler: izmir karşıyaka, Karşıyaka Belediyesi, Özlem Fişeker


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