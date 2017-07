Rodosto Cup sona erdi

3. Uluslararası Rodosto Cup Yelken Yarışları ödül törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Elrem Eşkinat, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Kemal Cöne'nin yanı sıra çok sayıda sporcu ve yetkili katıldı. Türkiye Yelken Federasyonu, Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ Yelken İl Temsilciliği ve Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü iş birliğiyle organize edilen, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, İsveç, Sırbistan, Ukrayna ve Tayland olmak üzere toplamdan 233 sporcunun katıldığı yarışlarda, dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Ödül töreni öncesi bir konuşma gerçekleştiren Başkan Ekrem Eşkşnat, "Aslında her şey hayalle başlar diye bir laf var. İşte Rodosto Cup Yelken Yarışları da bir hayalle başladı. Biz bunu yapacağımıza ve sürdüreceğimize inandık bu inançla yola çıktık. Bu sene bir basamak daha yukarı geliştirerek kazasız belasız tamamladık. Zaman zaman rüzgardan yoksun kaldık ama hayat böyle bir şey her zaman rüzgar olmuyor ama şu an emin olun ki Rodosto Cup her sene daha fazla rüzgar alarak Kupa Yelken hedefine doğru varacak ve dünya markası olacak. Biz bu inançtayız bu kararlılıktayız. 4 gün boyunca bu yarışlara katılan Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen sporculara ev sahipliği yapmaya çalıştık. Eylül ayında da Balkan Şampiyonasını yine burada yapacağız" dedi.

Vali Mehmet Ceylan ise gerçekten Tekirdağ'a yakışır bir şekilde olduğunu ifade ederek, "Tabii ki Yelken sporu gerek Tekirdağ’da gerek ülkemizde son zamanlarda oldukça yüksek ve bunun neticesi olarak da özellikle gençlerimizin çocuklarımızın hem denizle hem rüzgarla tanışmasına vesile olan bu gerçekten çok önemli ve ülkemizi dünyada temsil edebilme kabiliyetinin arttığı bu spor dalının ilimizde de gelişmesine vesile olan başta yelken kulübümüze, federasyonumuza ve belediyemize teşekkür ediyorum. Yelken federasyonu başkanımızla birlikte inşallah Eylül ayında da ülkemize yakışır şekilde uluslararası bir organizasyona Tekirdağ olarak birlikte ev sahipliği yaparak Balkan şampiyonasını ilimizde icra edeceğiz ve buradan bu organizasyonu ilimizde destek olan başta federasyonumuz olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyorum. İnşallah o organizasyonda alnımızın akıyla en iyi şekilde icra etmeyi planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından, protokol üyeleri tarafından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.