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Roketlerin vurduğu Atme kampı havadan görüntülendi

YPG’li teröristlerin roketli saldırılarına hedef olan Atme kampı havadan görüntülendi. Atme mahkumları, YPG’li teröristlerden kurtulmak için gün sayıyor.

Roketlerin vurduğu Atme kampı havadan görüntülendi

13 Şubat 2018 09:38
Roketlerin vurduğu Atme kampı havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Sık sık YPG’li teröristlerin roketli saldırılarına hedef olan ve onlarca kişiyi kaybeden Atmeli mülteciler, zor şartlarda hayatlarını sürdürüyor. YPG’li teröristlerin yoğun olarak bulunduğu Cinderese bölgesine yakınlığı ile dikkat çeken Atme mülteci kampı, havadan görüntülendi. Türkiye ile Suriye sınırının hemen yanı başında bulunan Atme mülteci kampı, İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yoğun top atışına tuttuğu Cinderese bölgesi de yer alıyor.

Suriye’de yaşanan iç savaştan en fazla etkilenenler arasında bulunan Atmeli mülteciler, bu kez de YPG’li teröristlerin tehditleri ile karşı karşıya. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Özgür Suriye Ordusu ile düzenlediği Zeytin Dalı Harekatını destekleyen Atmeliler, bölgenin teröristlerden temizlenmesini istiyor. 

Refik Fidan - Ecevit Cemiloğlu
 

 

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