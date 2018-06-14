Rolls-Royce, 4 bin 600 işgücü azaltacak

Rolls-Royce, yeniden yapılandırma planını tanıttı. Buna göre, yönetim ve destek departmanında 4 bin 600 kişilik işgücü azaltacak.

50 bin kişilik küresel işgücünün 23 bininin Financial Times Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi (FTSE 100) tarafından işe alındığı İngiltere'de iş azaltılmaya gidilecek. İşlerin üçte birinin bu yılın sonuna kadar ve geri kalanının 2020'nin ortalarında azaltılması bekleniyor.

Rolls-Royce CEO'su Warren East, Mart ayındaki hamlenin, şirketin Trent 1000 motorları ile ilgili sorunların üstesinden gelmek ve finansal hedeflerine devam etmek amacıyla geldiği sinyalini verdi. East, "İşgücümüzü düşürmek asla kolay bir karar değildir, ancak dünya lideri bir ticari organizasyon oluşturmamız gerekiyor. Bunu yapmak için nasıl çalışacağımızı temel olarak değiştiriyoruz" dedi.