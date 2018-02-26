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Roma 0-2 Milan Maçı geniş özeti ve golleri izle- Roma Milan kaç kaç bitti?

İtalya Seria'da Cengiz Ünderli Roma, Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan ile karşılaştı. Roma Milan maçı geniş özeti ve golleri izle, Roma Milan maçı kaç kaç bitti. İşte maçı canlı izleme imkanı...

Roma 0-2 Milan Maçı geniş özeti ve golleri izle- Roma Milan kaç kaç bitti?

26 Şubat 2018 00:24

Roma Milan maçı özeti ve golleri ile karşınızdayız... Serie A'nın 26'ncı hafta karşılaşması öncesinde Roma, 50 puanla lider Napoli'nin 16 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alırken, Milan ise 41 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Mücadeleden Milan 2-0 galip ayrılarak puanını 44'e çıkardı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CENGİZ SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ

İç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 8'ini kazanan Roma, 22 gol atıp 13 gol yedi. Deplasmanda çıktığı 13 maçın sadece 5'ini kazanan Milan ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Milano ekibi 23 gol atarken, 20 golü de kalesinde gördü. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon Milan formasını 20 kez giyerken, bu maçların 14'ünde ilk 11' de başladı. Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol attı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu. Cengiz Ünder ise ligde 17 kez giydiği Roma formasıyla 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz 17 maçın 9'unda ilk 11'de yer aldı. 

Roma Milan Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Etiketler: Roma Milan golleri izle, Roma Milan özet izle

 

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