Roma Milan şifresiz canlı izle veren yabancı kanallar hangileri ! Roma Milan Canlı Skor

Roma Milan maçı canlı skor takibi ile karşınızdayız... Serie A'nın 26'ncı hafta karşılaşması öncesinde Roma, 50 puanla lider Napoli'nin 16 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alırken, Milan ise 41 puanla 7'nci basamakta yer alıyor. Bu önemli mücadeleyi maç başlar başlamaz bu haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ROMA MİLAN NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 22:45'de başlayacak mücadele Tivibu Spor 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi bu haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CENGİZ SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ

İç sahada oynadığı 13 karşılaşmanın 8'ini kazanan Roma, 22 gol atıp 13 gol yedi. Deplasmanda çıktığı 13 maçın sadece 5'ini kazanan Milan ise 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Milano ekibi 23 gol atarken, 20 golü de kalesinde gördü. Hakan Çalhanoğlu, Serie A'da bu sezon Milan formasını 20 kez giyerken, bu maçların 14'ünde ilk 11' de başladı. Çalhanoğlu bu maçlarda 2 gol attı ve 3 golün hazırlayıcısı oldu. Cengiz Ünder ise ligde 17 kez giydiği Roma formasıyla 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Cengiz 17 maçın 9'unda ilk 11'de yer aldı.

Roma Milan Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

