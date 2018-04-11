Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali başladı

Türkiye’nin sayılı edebiyat organizasyonlarından biri olan ve bu sene 3’üncüsü düzenlenen Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali’nin ilk oturumu Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyü’nde başladı.

2018 yılının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Troia Yılı' ilan edilmesi üzerine festival teması, ‘Homeros, Troia, Destanlar ve Kahramanları’ olarak belirlendi. ‘Homeros ve Troia’ başlığıyla gerçekleştirilen ilk oturum, Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in başkanlığında Cevat Çapan, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Gazeteci, Yazar Prof. Dr. Haluk Şahin ve eski Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımıyla düzenlendi.

"Bu coğrafyanın bütün zenginliklerine sahip çıkacaklar"

65’inci Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin coğrafyamızda bulunan bütün zenginliklere sahip çıkacağını belirterek, “2018 yılı Troia Yılı ilan edilmişti. Roman kahramanları festivalinin bu yıl ki ana konusunun destanlar ve dolayısıyla Homeros da olması bu bakımdan çok anlamlı. Özellikle bugünlerde Ege’de suları ısındırmaya kalkan uzaklardan gelip iki komşu arasında sorunlar üretmeye kalkanlara buradan belki çok mütevazi ama çok anlamlı bir cevap da verilmiş oldu. Çocuklarımız Truva’ya gidecekler, orayı ve orada kurulmakta olan müzeyi gezecekler. Bu coğrafyanın bütün zenginliklerine sahip çıkacaklar. Bu festival onlara bu bilinci taşımak konusunda anlamlı bir girişim" diye konuştu.

"2018 yılının Troia yılı ilan edilmiş olması son derece önemli"

Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken ise şu ifadeleri kullandı: "Bu program gerçekten çok önemli, edebiyat ve sanat çerçevesinde çağları bir araya getiriyoruz. Çünkü roman kahramanları konumuz daha önceki yıllarda da yapmıştık. Geçen sene ve bu sene de üçüncüsünü yapıyoruz. Bu defa da ülkemizin çok önemli bir edebiyat ve sanat coğrafyası olan Çanakkale yöresine her bakımdan hatırlamamızı sağlayan Homeros ve Troia üzerinde çalışmaya başladık bu sene. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2018 yılını Troia yılı ilan etmiş olması da son derece önemli. Yurtiçinde ve yurtdışında bu bağlamda çok güzel çalışmalar yapılıyor".

Festivalin 13 Nisan’da gerçekleşecek olan programına ise Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale-Tübingen Troia Vakfı ev sahipliği yapacak. Çanakkale programı, sabah oturumlarının ardından Troia Gezisi ile devam edecek. Gezinin hemen ardından Manfred Osman Korfmann Kütüphanesinde Polyksena Belgeseli gösterimi yapılacak. Sonrasında İbrahim Dizman ile İsmail Şen’in belgesel ve mitoloji üzerine konuşmalarıyla son oturum gerçekleşecek.

Rıfat Fırat - Fatih Gavuz