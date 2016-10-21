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Roman vekile davul zurnalı karşılama

CHP’nin Roman kökenli İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ile birlikte, Soma ilçesinde Roman vatandaşlarla buluştu. Davul zurnalarla karşılanan Purçu, Romanlarla karşılıklı göbek attı.

Roman vekile davul zurnalı karşılama

21 Ekim 2016 12:25

Karamanlı Mahallesi’nde gerçekleşen buluşmaya mahallenin çoğunluğunu oluşturan Roman vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kendileri gibi Roman kökenli olan Özcan Purçu’yu davul ve zurnalarla karşılayan mahalleli, Purçu ile birlikte karşılıklı oyun oynadı.

"BU ÜLKEDE ROMAN OLMAK ÇOK ZOR"

Roman vatandaşlara seslenen Purçu, Türkiye’de Roman olmanın çok zor olduğuna dikkat çekerek, "Bazen bir bardak yağ istemek, bazen parasız kalmak, komşudan ekmek istemek, bazen de çöpe çıkmak, 1-2 kilo naylon toplamak, nasıl yapayım da çocuklarıma ekmek parası bulayım diye düşünmek, yani bu ülkede Roman olmak hiç kolay değil. Roman olarak yaşamak hiç mi hiç kolay değil. Ben de sizlerin içinden çıkan bir Roman çocuğu olarak sizin dertlerinizi, sıkıntılarınızı bildiğim için, çadırda yaşamış, büyümüş, üniversiteyi bitirmiş bir roman çocuğu olarak dertlerinizi dinlemeye geldim. Ancak hangi şartlarda olursanız olun, çocuklar okuyacak. Bazen okula aç gittik biz. Anam bohçaya gitti satış yapamadı. Babam sepetleri satamadı. Ama benim eğitimimi aksatmadılar. Eğitim olmazsa satıcılar, taşeronlar gelir çocuklarımızı madde bağımlısı yapar. Onun için çocuklarımız okula gidecek. Fakirliğimizin en büyük sebebi eğitimsizlik, okula gitmememiz" ifadelerini kullandı. Daha sonra sorunlarını aktaran Romanlar, Purçu’ya ve CHP heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Etiketler: chp, İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Özcan Purçu


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