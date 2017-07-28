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Romanların hayatları sergide

Edirne’de yaşayan Roman vatandaşların hayatları, acıları ve mutlulukları 50 fotoğrafta anlatıldı. Kenar mahallerde çekilen Roman çocuk fotoğrafları 'Hayatın İçinden' isimli sergide, fotoğrafseverler tarafından tam not aldı.

Romanların hayatları sergide

28 Temmuz 2017 16:53

Balkan Romanları Birliği (BAROM) tarafından Edirne'deki dezavantajlı mahallelerde yaşayan insanlar ve hayatlarından karelerin yer aldığı 50 fotoğraflık 'Hayatın İçinden' isimli sergi Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Toplantı Salonu'nda açıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen Roman Farkındalığı'nın Arttırılması ve Romanların Sosyal İçermelerinin Sağlanması Projesi' kapsamında 'Hayatın İçinden' isimli sergi Edirneliler'le buluştu. Edirne'de dezavantajlı mahallelerdeki insanlar ve hayatlarından karelerin yer aldığı serginin ETSO'da gerçekleştirilen açılışına kamu, kurum ve kuruluş yetkilileri katıldı.

Balkan Romanları Birliği Başkanı Bahattin Ulusoy proje kapsamında 30 gencin oto ses ve görüntü sistemi eğitimi alarak istihdam edilmesinin hedeflendiğini söyledi. Proje kapsamında dezavantajlı mahallelerdeki insanların hayatlarını anlatan sergi ve belgesel de hazırladıklarını ifade eden Ulusoy, "Bugün burada bulunma nedenimiz de fotoğraf sergisi. Buradaki amacımız dezavantajlı mahallelerimizde yaşam şartlarını göstermek. Sergimizin adı da 'Hayatın Gerçekleri'. Hayatın gerçeklerini Edirne halkına göstermek istedik. Belki bu sergimizi Edirne'den sonra biraz daha genişletip Türkiye genelinde de göstermek istiyoruz. İnşallah tüm toplumumuz hayatın gerçeklerini görürler. Bu konuda da elinden gelen her şeyi yaparlar" dedi.

Proje Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın da proje kapsamında 30 gencin istihdamını hedeflediklerinin altını çizerek, "İnşallah bu gençlerimizin içinden belirli bir sayıda istihdam düşünüyoruz. Bu konuda da sanayideki ustalarla görüşmelerimizi yaptık. Bu kapsamda projenin içinde Romanlar'a dair bir farkındalık yaratmak için böyle bir resim sergisi oluşturduk. Özellikle medyanın ilgisinin yüksek olduğunu görmek bizi çok sevindirdi. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ETSO sergi salonunda açılan 50 fotoğrafın bulunduğu sergi pazartesi gününe kadar açık olacak. 

Ergin Yıldız


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