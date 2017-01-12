YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri çenede artrit oluşumunda sirkadyen ritmin düzenlenmesinde uygulanan tedavi sürecinde, pineal hormonların temporamandibular artrit hastalarında da kullanılabileceğini gösteren bir çalışmaya imza attı.Yapılan çalışmanın sirkadyen ritmin düzenlenmesinde rol oynayan Melatonin ve 5-Metoksitriptofol bu hastalıkta yeni bir tedavi seçeneği yaratılmasına öncülük ediyor.

YDÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, çalışma YDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalından Prof. Dr. Şenol Tüzüm’ün yönettiği Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli’nin denetiminde Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim görevlisi Dr. Dt. Gökçe Savtekin’in doktora tezi kapsamnında gerçekleştirildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli ve Dr. Dt. Gökçe Savtekin pineal hormonların temporamandibular artrit hastalarında da kullanılabileceğini gösterdiler.

Artirt Hastalığında Melatonin ve Metositriptofol’ün Koruyucu Etkisi Araştırıldı

Dr. Dt. Savtekin ve Yrd. Doç. Dr. Şehirli bu çalışmada deneysel olarak sıçanların çenelerinde artrit oluşturup sirkadyen ritmin düzenlenmesinde rol oynayan antioksidan özelliği ile güçlü koruyucu etki gösterip antiaging hormon olarak da bilinen beyin başta olmak üzere gastrointestinal sistem, karaciğer gibi birçok dokudan salınan melatonin ve 5-metoksitriptofol’ün bu rahatsızlıktaki koruyucu etkilerini biyokimyasal ve histolojik olarak araştırdılar.

Özellikle çenenin iki tarafında ağrı, hassasiyet, şişme ve çene hareketlerinde kısıtlılık belirtileri ile kendini gösteren ve bulunduğu kişide büyük sıkıntı oluşturan bu hastalıkta radikal bir tedavi olmadığını belirten Dr. Dt. Gökçe Savtekin yapılan bu çalışmanın yeni bir tedavi seçeneği yaratabileceğini dile getirdi.

“İnflamatuar hastalıkta bugüne kadar hiç denenmemiş bir çalışmaya imza attık”

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ahmet Özer Şehirli yapmış oldukları çalışma ilgili olarak verdiği bilgide, bugüne kadar yapılan çalışmalarda pineal bezden salınan melatoninin gece karanlıkta düzeyininin yüksek olduğu, gündüz aydınlıkta ise düzeylerinin düştüğü diğer bir pineal indol olan 5-Metoksitriptofol’ün ise gece karanlıkta seviyelerinin düştüğü gündüz aydınlıkta ise yükseldiğinin gösterildiğini belirtti. Yrd. Doç. Dr. Şehirli, dolayısıyla bu inflamatuar hastalıkta bugüne kadar hiç denenmemiş ve bu yönde ilk çalışma olan karanlığın hormonu melatonin ile aydınlıkta salıverilen 5-metoksitriptofol’ün dışarıdan uygulanmasının sonuçların daha başarılı olabilmesini sağlayabileceğini ancak bu ajanların klinikte kullanılabilmeleri için daha geniş karşılaştırmalı deneysel ve klinik çalışmalara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Dr. Dt. Savtekin ve Yrd. Doç Dr. Şehirli’nın bu projenin Yakın Doğu Üniversitesi, Center of Excellence tarafından desteklendiğini ve projenin başarısına çeşitli aşamalarda katkı koyan Prof. Dr. Nedime Serakıncı’ya da kendilerine ve projelerine ve de özellikle makale yazım aşamasındaki desteklerinden dolayı teşekürü bir borç bildiklerini dile getirdi.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı da bu çalışmanın sonuç olarak, Romatoid artrit tedavisinde yeni bir adım olduğunu ve bundan sonra modern tedavi yaklaşımlarına yön verebilecek çalışmalar arasında yer aldığını belirterek, çalışmanın YDÜ imzalı olmasından gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

