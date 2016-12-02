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Ronaldinho’dan Chapecoense’ye jest

Brezilyalı futbolcu Ronaldinho, uçak kazasında takımdaki futbolcularını kaybeden Chapecoense'de forma giyebileceğini açıkladı.

Ronaldinhodan Chapecoenseye jest

02 Aralık 2016 11:21

Copa Sudamericana finalinde oynayacağı karşılaşma için Kolombiya’ya giderken gerçekleşen uçak kazasında kadrosundaki futbolcuların çoğunu kaybeden Chapecoense’ye dünyanın her tarafından destek gelmeye devam ediyor.

Chapecoense taraftarlarının Ronaldinho Chape'ye kampanyasına Ronaldinho’nun menajeri Roberto Assis’den cevap geldi. Zor bir dönemden geçen Chapecoense'ye yardımcı olmak istediklerini belirten Assis, teklif gelmesi halinde Ronaldinho'nun bir maç veya daha fazlası için takımda yer almaya hazır olduğunu belirtti.

 


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