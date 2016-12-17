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RTÜK, Kayseri'deki patlamaya geçici yayın yasağı getirdi Son dakika haberi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kayseri'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi. Kayseri'deki patlamanın detayları netleşmeye başlıyor. Patlamada yaralanan asker "Araç bizi takip ediyordu" dedi.

RTÜK, Kayserideki patlamaya geçici yayın yasağı getirdi Son dakika haberi
Kayseri Erciyes Üniversitesi önünde patlama - Foto Galeri

17 Aralık 2016 09:55
Kayseri'de büyük patlama meydana geldi - Tıkla İzle

Bu sabah son dakika haberi Kayseri'den geldi. Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.Patlamaya ilişkin  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçici yayın yasağı getirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM PATLAMA HAKKINDA BİLGİ ALDI
Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı.

Patlamada yaralanan asker:"Araç bizi takip ediyordu"
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

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