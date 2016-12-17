Bu sabah son dakika haberi Kayseri'den geldi. Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.Patlamaya ilişkin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçici yayın yasağı getirdi.

BAŞBAKAN YILDIRIM PATLAMA HAKKINDA BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım, Kayseri'deki patlama hakkında bakanlardan bilgi aldı.

Patlamada yaralanan asker:"Araç bizi takip ediyordu"

Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu. Patlamaya, otobüsün hemen yanına yaklaşan bir aracın sebep olduğu belirtildi. Patlamada ilk belirlemelere göre hayatını kaybedenler ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.