Türkiye’nin çeşitli illerine yaptığı ziyaretler kapsamında Trabzon’a gelen Ruanda Büyükelçisi Williams Nkuruniziza, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen ‘Yatırım Fırsatları’ toplantısına katıldı. Toplantıya ayrıca Başkan M. Suat Hacısalihoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı H. İbrahim Nalbant, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erkut Çelebi, Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Özer, İsmail Gençcelep, Emanullah Tüfekçi, Genel Sekreter Hakan Gürhan, Meclis Üyeleri ve iş adamları katıldı.

Toplantıda Trabzonlu iş adamlarına ülkesindeki ticaret ve yatırım fırsatlarını anlatan Büyükelçi Nkuruniziza, “Bölgeyi bilmiyorsunuz. Türkiye’nin bölgedeki varlığını artırmak için birlikte çalışmalıyız. Ruanda Doğu Karadeniz ekonomisine çok benziyor. Tarım, turizm ve maden sektörlerinde üretimlerimiz var. Ancak bu üretimlere katma değer katmak için sizlerle işbirliğine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Trabzonlu iş adamlarının Ruanda ile ticaret ve yatırım yapmalarını elçilik olarak destekleyeceklerini belirten Nkuruniziza, özellikle gıda ürünleri, inşaat malzemeleri, mobilya ve tekstil ürünleri gibi sektörlerde işbirliğinin yüksek olduğunu ifade etti. Tarım, turizm ve inşaat sektörlerinde de yüksek yatırım fırsatları bulunduğunu vurgulayan Büyükelçi Nkuruniziza, “Ruanda yurt dışından geçtiğimiz yıl 70 milyon dolarlık hazır giyim satın aldı. Sizde Ruanda’ya bir şey satabilirsiniz. Ama ticaret adil olmalı. Ruanda ile Türkiye arasında 40 milyon dolarlık ticaret var. Sadece Türkiye ihracat yapmış. Sizler de özellikle Ruanda’dan kahve ve gıda ürünleri alabilirsiniz. Önümüzdeki yıl Ruanda’da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonunda bir iş adamı heyetini ağırlamak istiyorum” diye konuştu.

Toplantının sonunda Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Büyükelçi Williams Nkuruniziza’ya teşekkür etti. Ruanda hakkında çok önemli bilgi sahibi olduklarını ifade eden Hacısalihoğlu, Trabzon’un ve Türkiye’nin Ruanda başta olmak üzere Doğu Afrika ülkelerinde daha fazla ticaret ve yatırım için çok faydalı bir toplantı gerçekleştirildiğini aktardı. Toplantının sonunda Başkan Hacısalihoğlu, Büyükelçi Nkuruniziza’ya plaket takdim etti. Büyükelçi de Hacısalihoğlu’na Ruanda kahvesi armağan etti