Ruanda’da Uluslararası Havaalanı'nın temeli atıldı

Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından temeli atılarak inşasına başlanan Bugesera Uluslararası Havaalanı sayesinde Afrika içi seyahat, yatırım ve ticaretin artması bekleniyor. Havaalanının inşası birkaç aşama halinde tamamlanırken 2019 yılının Aralık ayına kadar tamamlanması planlanan birinci aşama 418 milyon dolara mal olacak.Tamamlandığında yılda 4.5 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak havalimanının tamamının 818 milyon dolar maliyetinde olması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Kagame temel atma töreninde yaptığı konuşmada, “Bu havaalanı turizm ve ticareti büyütmek, havacılık, finans ve bilişim sektörlerine yardımcı olma amacımıza hizmet edecek bir projedir. Bu tesisi, bölgemizin ekonomik entegrasyonunun güçlendirilmesi ve Afrika içi ticaretin artırılmasında da önemli bir bileşen olarak görüyoruz” dedi. Projenin hükümetin önceliği olduğunu söyleyen Kagame, “Biz bu havaalanın tamamlandığını ve operasyonel olduğunu görmek için kararlıyız” dedi.