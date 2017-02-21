Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 5,5, yüzölçümü yüzde 7,3, değeri yüzde 15,4, daire sayısı yüzde 10,6 oranında arttı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 202,3 milyon metrekare iken; bunun 112,8 milyon metrekaresi konut, 48,2 milyon metrekaresi konut dışı ve 41,3 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 150,9 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 11,5 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 169,9 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 29,0 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3,4 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 986 bin 119 dairenin 908 bin 687'si özel sektör, 64 bin 604'ü devlet sektörü ve 12 bin 828'i yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 38,9 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 17,7 milyon metrekare ile Ankara, 9,2 milyon metrekare ile İzmir illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Hakkari, Ardahan ve Şırnak oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 213 bin 526 adet ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 67 bin 514 adet ile Ankara ve 50 bin 367 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Hakkari, Şırnak ve Bayburt oldu.

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2016 yılında bir önceki yıla göre bina sayısı yüzde 0,3, yüzölçümü yüzde 5,1, değeri yüzde 14,2, daire sayısı yüzde 2,5 oranında arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümü 2016 yılında 150,3 milyon metrekare iken; bunun 86,1 milyon metrekare’si konut, 36,0 milyon metrekare’si konut dışı ve 28,2 milyon metrekare’si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma amacına göre 110,4 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 8,7 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre, özel sektör 130,1 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 16,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 3,9 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 750 bin 336 dairenin 683 bin 642’si özel sektör, 47 bin 612’si devlet sektörü ve 19 bin 82’si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 28,1 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 13,4 milyon metrekare ile Ankara, 8,7 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Hakkari ve Bayburt oldu. Daire sayılarına göre, İstanbul ili 158 bin 709 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 59 bin 352 adet ile Ankara ve 47 bin 35 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Şırnak ve Hakkari oldu.