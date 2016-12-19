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Rus Büyükelçi Andrey Karlov hayatını kaybetti

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a silahlı saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan büyükelçinin hayatı kaybettiği öğrenildi. Düzenlenen operasyonda saldırgan öldürüldü.

Rus Büyükelçi Andrey Karlov hayatını kaybetti

19 Aralık 2016 19:15
Ankara'da Rus büyükelçiye silahlı saldırı! - Tıkla İzle

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" başlıklı sergiye katılan Karlov, silahlı saldırıya uğradı.

Kürsüde konuştuğu sırada saldırıya uğrayan büyükelçi ağır yaralandı. Polisle saldırgan arasında ise çatışma çıktı. Çatışma sonunda saldırgan ölü ele geçirildi.

Hastaneye kaldırılan Büyükelçi Karlov ise, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı duyurulur duyulmaz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık olay yerine geldi ve çalışmaları bizzat takip etti.

BAŞBAKAN BİLGİ ALDI

Başbakan Binali Yıldırım da olayla ilgili bakanlardan bilgi aldı. Başbakan Yıldırım'ın gelişmeleri takip ettiği açıklandı. 

Etiketler: Andrey Karlov, Rus büyükelçi, saldırı


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