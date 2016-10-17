Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda deplasmanda oynayacağı Napoli maçını Rus hakem Sergei Karasev yönetecek. Rus hakem daha önce 2014-2015 sezonunda Beşiktaş'ın kendi evinde oynadığı Club Brugge maçını yönetmişti. Siyah-beyazlı ekip bu karşılaşmada sahadan 3-1 mağlup ayrılmıştı. Karasev, maçın son dakikalarında ise Olcay Şahan'a kırmızı kart göstermişti. Ayrıca Rus hakem 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-1 kazandığı FC Vaslui maçını yönetmişti. Maçta Rus hakem 5 sarı kart göstermişti.

Öte yandan 2013 Avrupa U21 Şampiyonası Eleme maçında Türkiye U21 takımı, deplasmanda İtalya U21 takımına 2-0 mağlup olurken, Karasev bu maçta 5 sarı, 1 kırmızı kart göstermişti. Rus hakem Sergei Karasev kariyerinde 181 maç yönetti ve bu maçlarda 50 kez kırmızı kartına başvururken, 763 kez de sarı kart gösterdi.

Mehmet Selman Bektaş