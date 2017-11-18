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Rus kadın otomobille büfeye girdi

Antalya'da direksiyon hakimiyetini kaybeden Rus kadın sürücü otomobille yol kenarındaki büfeye girdi.

Rus kadın otomobille büfeye girdi

18 Kasım 2017 16:45

Edinilen bilgiye göre, dün gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen kazada Rus Oksana M. yönetimindeki 34 YJ 2437 plakalı otomobil Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Büyükşehir Belediyesi önünde kontrolden çıktı. Otomobil, yaya üstgeçiti altında bulunan Antalya Şehir Büfesi'ne girdi. Büfenin kapalı olması olası bir faciayı önlerken, kazada sürücü Mamedova yaralandı.

Araç içinde sıkışan Mamedova’yı olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtarırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Durumunun ağır olduğu belirtilen Oksana Mamedova yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Büfede ise maddi hasar oluştu.
 

Etiketler: antalya

 

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