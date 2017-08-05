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Rus turistler kaza yaptı: 6 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde Rus turistlerin bulunduğu karavanın kaza yapması sonucu 6 kişi yaralandı.

Rus turistler kaza yaptı: 6 yaralı

05 Ağustos 2017 19:42
Rus turistler kaza yaptı: 6 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir-Antalya Karayolu'nun 25. kilometresi Alacabel Bakımevi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Shagabudın Zurumova (49) idaresindeki yabancı plakalı karavan yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampoldeki bir kayaya çarparak durabildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Irına Zurumova (39), Ibragım Zurumova (25), Dıana Zurumova (19), Rustam Zurumova (18) ve Renat Zurumova (10) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan turistlerin tatil için Türkiye’de bulundukları öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsmail Sünbül
 

Etiketler: kaza, rus turist


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