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Ruslar yeni köprüye akın etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki gün açılışını yaptığı Kerç köprüsü için dün geceden itibaren Rus halkı araçlarıyla köprüden geçmek için saatlerce bekledi. İlk gün, 14 saat içinde köprüden 14 bin araç geçtiği belirtildi.

Ruslar yeni köprüye akın etti

17 Mayıs 2018 12:46

Rusya’nın yeni sembollerinden olan, Rusya ve Avrupa’nın 19 kilometre ile en uzun köprüsü olma özelliği olan ve önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in törenle açtığı Kerç köprüsüne Rusya halkı akın etti. Rusya’nın Krasnodar şehri ile Kırım arasında bulunan Kerç boğazı üzerine kurulan, 2015 yılında temeli atılan ve yaklaşık 4 milyar dolar bütçe ayrılan köprünün açılışı büyük ses getirmişti. 15 Mayıs’ta yapılan açılışta araç geçişinin 16 Mayıs sabah 05.30’da başlayacağı duyurulmuştu. Rusya halkı bu duyurunun üzerine sabaha doğru 04.00 sıralarında köprü girişinde beklemeye başladı. Yüzlerce araç 05.30’da köprünün ulaşıma açılmasıyla hareket etti.

14 saatte 14 bin araç geçti 

Krasnodar valiliğinin gece saatlerinde geçtiği bilgiye göre, sabah 05.30’da başlayan araç geçişlerinin 19.30’a kadar 14 bine ulaştığı duyuruldu. Kırım yönüne 7 bin, Krasnodar yönüne ise 6 bin 700 araç geçtiği bilgisi verildi. Sabah saatlerinde başlayan tüm gün boyunca sürerken Rus TV kanalları gün boyunca canlı yayın yaptı. Köprünün tanıtım ajansı tarafından basına da sürekli bilgi ve görüntü geçilirken Rusya halkı ellerine aldıkları Rusya bayraklarıyla köprüye akın etti. Bisikletliler, motosiklet kulüpleri, otomobil kulüpleri ve aileler Rusya bayraklarıyla konvoylar yaptı. Rusya halkı köprüde bol bol video ve fotoğraf çekti.  

Erhan Altıparmak

 

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