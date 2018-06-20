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Rusların yarısından fazlası yerli otomobil kullanıyor

Rusya’da 25 milyondan fazla araç bulunurken, ülke halkının yarısından fazlası yerli otomobil kullanıyor.

Rusların yarısından fazlası yerli otomobil kullanıyor

20 Haziran 2018 14:01

Rusya İstatistik Kurumu’nun 1 Ocak 2018 tarihinden sonra başladığı istatistik çalışmalarında, Rusların şu ana kadar toplamda 42 milyondan fazla otomobil satın aldığı ortaya çıktı. Bu otomobillerin 25,8 milyonu Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunuyor, 16,5 milyon araç ise Rus yapımı. Geri kalan 9,3 milyon araç ise başka ülkelerden ihraç edilen araçlardan oluşuyor. İstatistiklerde, Japonya’dan 6,8 milyon, Almanya’dan 3,5 milyon, Güney Kore’den 1,2 milyon araç ve İngiltere’den 1,1 milyon araç ihraç edildiği görülmekte. İstatistik duyurularında, Rus halkının yerli otomobilden vazgeçmeme nedeni olarak araçların kaliteli ve ekonomik olması ile Rusların yurtseverlik duygusunun ön planda olması gösterildi.  

 

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