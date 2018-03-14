Rüşvet aldığı iddia edilen savcıya hapis cezası

İzmir’de hakkında 3 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan kişiden, kararı kaldırmak için rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan Torbalı Cumhuriyet Başsavcısı Z.K., 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında 3 farklı suçtan yakalama kararı bulunan Y.Y.’nin, aracı A.A. vasıtasıyla savcı Z.K. ile iletişime geçtiği ve yakalama kararının kaldırılmasını istediği belirlenirken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Y.Y. ile aracı A.A.’nın Gaziemir-Balçova çevre yolunda savcı Z.K. ile buluştuğunu belirleyen ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Ayrıca savcı Z.K.’nin aracında rüşvet olduğu iddia edilen 10 bin lira da bulundu. Y.Y. ile savcı Z.K.’nin yakalama kararını kaldırmak için 25 bin TL karşılığında anlaştığı ve araçta bulunan 10 bin liranın da rüşvetin ilk taksiti olduğu iddia edildi.

Emniyetteki sorguların ardından adliyeye sevk edilen savcı Z.K. tutuklanırken, savcı hakkında, “rüşvet almak” suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın bugün yapılan duruşmasına avukatıyla birlikte katılan tutuklu savcı, savunmasında paraları görmediğini söyledi. İbrahim B.’nin kendisine peçeteye sarılı bir şey verdiğini söyleyen Z.K., bunu da daha önce görev yaptığı Mardin'e özgü pestil sandığını belirtti. Tutuklu savcı, “Peçetenin içinde pestil olduğunu düşündüm ve içine bakmadan arabaya bıraktım. Daha sonra yanıma gelen iki sivil polis memuru araçtan dışarı çıkmam gerektiğini söylediler. Savcı olduğumu söyledikten sonra amirlerine haber verdiler ve saat 20.30’da İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından bir Cumhuriyet Savcısı geldi. Savcının gelişine kadar peçetede ne olduğuna bakmadım. Para olduğunu bilseydim, savcı gelene kadar onu yok ederdim” dedi.

Suçlamaları kabul etmedi

Savcıya peçeteye sarılı bir şey verdiği iddiasıyla tanık olarak dinlenen İbrahim B. ise savcıya para verdiğini ancak olayın iddia edildiği gibi olmadığını söyledi. İbrahim B., “Çocuğumun uyuşturucu meselesi olduğu için savcıdan yardım isteyecektim. Yanımda iki arkadaşla alışveriş merkezine gittim. Asıl amacım parayı savcıya verdiğimi onlara göstermekti. Sonra o parayı savcıdan alacaktım. Peçeteye sarılı bir şekilde verdiğim parayı için savcıya 'bunu sonra alırım' dedim. Sonra oradan ayrıldım. Bu dediklerim 3-4 saniyede gerçekleşti. Parayı geri almak için aradığım savcının telefonu kapalıydı. Paraya ihtiyacım olduğundan o anda böyle bir plan aklımdan geçti” diye konuştu.

Öte yandan mahkeme heyeti, savcı Z.K.’ye 4 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verirken, cezanın kesinleşmesine kadar tahliye edilmesine karar verdi.